Strømbruddet skyldes en kortslutning som utløste brann i en transformatorstasjon på Tøyen.

Strømmen forsvant klokken 12.40. Rett før klokken 15 anslo Hafslund Nett at strømmen skulle være tilbake innen klokken 18.

Klokken 18 er det fortsatt mørkt.

– Vi må nok beregne i hvert fall én time til. Det er mye som er brent og ødelagt inni transformatorstasjonen. Vi håper arbeidet er ferdig til klokken 19. Men det kan oppstå uforutsette hendelser, forteller kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

Henning Carr Ekroll

– Beklagelig

Hafslund anslår at rundt 5000 mennesker på Tøyen, Grønland, Kampen og Ekeberg uten strøm.

– Det er veldig beklagelig for dem som er berørt av det. Her var det faktisk en kortslutning og en brann som har gjort så mye skade at vi ikke har noen omkoblingsmuligheter. Så vi må få reparert her før vi får satt på strømmen, sier Schau.

Han tror ikke gjentagelsesfaren er stor.

– Det går lang tid mellom hver gang det skjer noe med så stort utfall og så lang reparasjonstid. Det er mange folk i sving, og de jobber på spreng.

Kunder av mange ulike strømselskaper som bruker Hafslunds nett, er berørt. Alle berørte kunder skal ha fått et SMS-varsel.

Hafslund Nett

Tøyen T-banestasjon ble stengt

Strømbruddet påvirket også T-banetrafikken. Ved 13.45-tiden stengte vektere T-banestasjonen på Tøyen. Togene måtte derfor kjøre forbi stasjonen uten å stoppe.

Rett før klokken 17 meldte Sporveien til Aftenposten at T-banestasjonen er åpnet igjen.