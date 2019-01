Tusenvis uten strøm i Oslo - stenger mørklagt T-banestasjon

Aftenpostens reporter på stedet opplyser at det er helt mørkt på Tøyen T-banestasjon. Ved 13.45-tiden tømte vektere stasjonen for folk.

Like etterpå tvitret Sporveien at stasjonen er stengt for trafikk på alle linjer.

Alle linjer: Tøyen stasjon er stengt grunnet strømbrudd hos Hafslund. — Sporveien T-banen (@Tbanen) January 23, 2019

Strømbruddet gjelder områder mellom Tøyen og Helfyr, melder Hafslund på sine nettsider.

– Feilen oppsto på Tøyen klokken 12.40, sier kommunikasjonssjef i Hafslund Nett Morten Schau til Aftenposten.

På det meste var om lag 4500 kunder uten strøm, ifølge Hafslunds nettside. Ved 14-tiden er antallet nede i rundt 1357.

Alle berørte kunder skal ha fått et SMS-varsel.

Hafslund Nett

– Vi har ikke fått noen melding om feilårsak foreløpig. Vi har mannskaper ute og kobler i nettet. Det vil trolig ikke ta veldig lang tid før kundene har strømmen tilbake, for det er godt med omkoblingsmuligheter i området, sier Schau.

Henning Carr Ekroll

Feilen gjelder Hafslund Nett. Kunder av mange ulike strømselskaper som bruker Hafslunds nett er berørt.

Aftenposten kommer tilbake med mer