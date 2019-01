Mann pågrepet for å ha knust vindusruter på Plaza

Politiet rykket ut til hotellet etter å ha fått flere telefoner fra fotgjengere som fortalte om knust glass på veien utenfor.

Like før klokken 12 ble en mann pågrepet. Han ble funnet inne på et toalett i bygget etter at politiet hadde søkt etter ham.

Det er vinduer høyt oppe i bygget som er knust. Politiet opplyser at ingen ble skadet som følge av vindusknusingen.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange ruter som er knust og hvor store skader det er snakk om, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm ved Oslo politidistrikt.

Til Dagbladet opplyser innsatsleder Kristoffer Bang at mannen også tidligere er pågrepet for å ha knust vinduer på Plaza.

Dan P. Neegaard