Oslo kemnerkontor har lagt til rette for at de ansatte kan sykle til og fra Oslo tingrett og andre jobbrelaterte møter med elsykkel.

Da de flyttet fra Oslo sentrum til Nydalen i fjor høst, satte ledelsen i landets største skatteoppkrever ned en egen sykkelgruppe med mål om å bli sertifisert som sykkelbedrift av Syklistenes Landsforening (SLF).

Arbeidsplasser må ha en rekke sykkelvennlige tiltak på plass for å oppnå gull i konkurransen. Kemneren gikk tirsdag helt til topps. Fra før er det kun eiendomsutvikleren Avantor som har oppnådd gull.

– Vi drodlet frem ideer for å finne ut hvordan vi kan få flere til å sykle til jobben og i jobben, sier Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver hos Kemneren i Oslo.

Dressvennlig elsykkel

For at arbeidsreisene skal gå raskest mulig, er det laget filmer av rutene til kemnerens fem mest brukte samarbeidspartnerne, deriblant rutene til Oslo tinghus, Skatteetaten på Grønland og Skattedirektoratet på Helsfyr. Rutene er lagt ut på Kemnerens intranett til nytte for de ansatte.

Arbeidsplassen har også gått til innkjøp av en elsykkel som de ansatte kan benytte seg av. Jurist Erik Mowinckel Knudsen har testet elsykkelen, og synes tilbudet er genialt.

– Jeg skal sykle til Oslo byfogdembete i Tinghuset i forbindelse med en konkursbegjæring til uken, sier Knudsen, som alltid stiller i mørk dress når han er i retten.

Kjedet er dekket til med plast, så man slipper olje på klær og sko.

– Ja, elsykkelen er dressvennlig, påpeker Melsæter.

– Raskeste reisemåte

– Man kommer ikke raskere til Tinghuset herfra enn med elsykkel. Turen tar 13 minutter. Med T-banen tar det 20 minutter. Med sykkel trenger man heller ikke ta høyde for forsinkelser, slik man må med T-banen, sier Knudsen.

I regnestykket inngår turen til fots til og fra T-banestasjonene.

For å få gullet av SLF måtte Kemneren også ha på plass sykkelstativer utenfor kontoret, i tillegg til 90 plasser i garasjeanlegget. Kemnerkontoret har 300 ansatte.

Kemneren har også en ordning der de ansatte kan sykle til seminarer en dag før de starter, og få en gratis overnatting.

– Første gang vi gjorde dette var til seminar i Fredrikstad, og da var det 15 som syklet ned, forteller Melsæter.

Fakta: Sykkelvennlig kemner Her er noen av tiltakene Oslo kemnerkontor har gjort for å gjøre arbeidsplassen sykkelvennlig. * En elsykkel og to ordinære sykler til utlån * Filmer som viser veien til de fem mest brukte samarbeidspartnerne. * Kart over rutene (kommer) * Innendørs sykkelparkering med vaskeplass. * Garderober med dusj i tilknytning til sykkelparkeringen. * Tørkerom til sykkelklær i tilknytning til garderobene. * Mekkeplass med verktøy og pumpe.

Må vise kreativitet for å få medalje

Så langt har SFL sertifisert 24 bedrifter og offentlige arbeidsplasser. Bedriftene sertifiseres fortløpende. Arbeidsplasser kan oppnå gull, sølv eller bronse, avhengig av hvor kreative de er når det gjelder å lage løsninger som fører til at flere bruker sykkel. Bedrifter og offentlige arbeidsplasser kan melde seg på for å bli sertifisert. Arbeidsplassene måles på 55 ulike kriterier.

Renovasjonsetaten dro nylig inn en sølvmedalje. Oslo rådhus, som også har jobbet iherdig med å tilrettelegge, må nøye seg med bronse.

En nasjonal undersøkelse om sykkeltilrettelegging som SLF gjorde i fjor, viser at 40 prosent mener arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb.

– Ved å legge til rette for at flere sykler til jobb, bidrar virksomheten til å vise miljøansvar og bedre helse hos ansatte, i tillegg til å styrke økonomien ved å redusere sykefravær, sier Morgan Andersson, generalsekretær i SLF.

Se hvordan kemneren kommer seg raskest fra Nydalen til Tingretten: