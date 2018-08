Mandag er den store kontrolldagen i Oslo – her vil politiet stå

Hvert år ved skolestart er politiet til stede ved de fleste skolene i Oslo for å stoppe råkjørere og andre som bryter trafikkregler. Likevel blir det skrevet ut over tusen forelegg og gebyrer.

Fakta: Aksjon skolestart Varer fra mandag 20. august til og med fredag 31. august. Politiet skal i år legge spesielt vekt på kontroll i forbindelse med sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, rus, avstand til forankjørende og mobilbruk under kjøring. Aksjonen er tverrfaglig samarbeid hvor blant annet Oslo politidistrikt, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune deltar. Her er noen av skolene i Oslo-området der politiet skal ha kontroller mandag: Ila skole, Ruseløkka skole, Bolteløkka skole, Møllergata skole, Heggedal skole og Vardåsen skole (de to sistnevnte ligger i Asker kommune). Tirsdag vil kontrollen flytte seg til andre skoler. Politiet vil besøke nærmere 150 skoler frem til 31. august.

Mandag starter årets Aksjon skolestart som skal sørge for at skoleelevene får en trygg skolevei. Aksjonen varer i to uker.

Her er noen av skolene i Oslo-området der politiet skal ha kontroller mandag:

Ila skole, Ruseløkka skole, Bolteløkka skole, Møllergata skole, Heggedal skole og Vardåsen skole (de to sistnevnte ligger i Asker kommune).

– Svært mange førsteklassinger ser frem til skolestart. De yngste barna har en trafikkforståelse som ikke er godt nok utviklet. Derfor må alle bilister ta større hensyn i trafikken, særlig de som kjører forbi skoler, sier Finn Erik Grønli, fungerende leder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Mobilbruk på topp

Aksjon skolestart ble lansert i 1997, samtidig med at det ble innført skolestart for seksåringer. I starten var det mange som ble tatt for råkjøring. De siste årene har stadig flere fått forenklet forelegg for mobilbruk.

I fjor fikk 586 førere forelegg for bruk av håndholdt telefon under kjøring. Det tilsvarer en av tre reaksjoner i fjor. Forelegg for ulovlig mobilbruk er 1700 kroner.

– Nå har man nesten hele livet sitt i mobiltelefonen, noe som har ført til økt mobilbruk. Mange bruker telefonen under kjøring, noe som kan være svært farlig, sier Grønli.

Det britiske forbrukermagasinet «Which?» fikk for noen år siden utført tester som viser at sjåfører som tekster på mobilen mens de kjører er like uoppmerksomme som sjåfører med 0,8 i promille.

1588 reaksjoner i fjor

I løpet av de to neste ukene vil så å si alle skoler få besøk av politiet. Fem førere mistet førerkortet i forbindelse med Aksjon skolestart i fjor. Alt i alt ble det reagert mot 1588 førere. Totalt ble det kontrollert 4142 førere, noe som er 20 prosent lavere enn i 2016.

– Tallene vil variere fra år til år, i forhold til hvor store mannskaper vi har tilgjengelig og hvilke andre oppgaver vi skal utføre. I år ser det ut til at vi har tilstrekkelige mannskaper til å utføre kontrollene, sier Grønli.

– Dere startet med dette for over 20 år siden. Likevel blir 1500 førere tatt hvert år. Hva sier du til det?

– Det viser jo at behovet for kontroller er det. Blant annet fordi det kommer nye bilførere hele tiden. Og så er det mange som kanskje ikke tenker over dette før de blir stoppet i kontrollen, svarer Grønli.

Han minner samtidig om at veldig ofte er det foreldre som skal levere og hente barna som skaper farlige situasjoner på skoleveiene.

– Det blir fort uoversiktlig når mange foreldre skal stoppe rett ved skolene for å sette av barna. Foreldrene kan for eksempel stoppe et stykke unna skolen og følge barna til fots. Barna kan også gå den siste delen av skoleveien sammen med andre barna som pleier å gå til skole, råder Grønli.