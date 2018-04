Tøyen får sitt eget «Kulturhus»

I tre år har den nordiskinspirerte bydelsrestauranten Nord & Natt drevet sin virksomhet rett ved nedgangen til T-banen på Tøyen Torg.

Nå har restauranten innledet et samarbeid med eierne bak Kulturhuset. Sammen skal de utvikle et type kulturaktivitetshus på Tøyen lik det som i dag allerede finnes i Youngs gate, rett ved Youngstorget. Åpningen skjer allerede i august.

– Vi opplever kanskje at terskelen er blitt litt for høy, at vårt restaurantkonsept kanskje ikke er blitt så tilgjengelig for alle slik vi hadde ønsket oss. Samtidig har vi latt oss imponere av hvordan Kulturhuset har klart å bygge seg opp som en attraktiv og velfungerende arrangør for bredden, sier Øystein Schjølberg i Atsø AS.

Sammen med Tom Arnesen driver han Nord & Natt. Nå legger de om hele driften og sikter seg inn på å bli et lavterskeltilbud for befolkningen på Tøyen.

– Ikke noe pompøst

– Målet er å lage et samlingspunkt for lokalbefolkningen her på Tøyen, med et kulturelt tilsnitt. I tillegg vil det også bli servering og kaffebar. Men da i en annen setting enn det vi har hatt til nå, sier Schjølberg.

Det nye tilbudet har fortsatt ikke fått noe navn. Det eneste som er sikkert er at det ikke vil bli hetende hverken kulturhus eller samfunnshus.

– Vi kan ikke utvikle noe pompøst her på Tøyen. Kall det derfor et livsløpssted, som kan fylle de fleste funksjoner døgnet rundt. Her skal du kunne arbeide, ta morgenkaffen din, møte familie og venner, kanskje leke litt, gå på et arrangement, lære noe, eller kanskje gå på en konsert, sier Runar Eggesvik i investeringsselskapet Trøbbelskyter, den største eieren av Kulturhuset.

Det han kaller livstidsfunksjon er hemmeligheten bak Kulturhusets suksess.

– Vi har fått et kjempehyggelig problem, men vi har rett og slett altfor stor pågang. Vi har likevel ikke aktivt søkt etter tilleggslokaler. Da vi kom i prat med disse to herrene og de spurte om vi ønsket å være med å gjøre noe sammen, ble vi fort enige, sier Eggesvik.

Han ønsker å overføre deres livsløpsfilosofi med seg over i det nye prosjektet på Tøyen.

Voksende identitet

– Og da kanskje i enda sterkere grad. Dette er et nabolag med en sterk og voksende identitet. Tøyensenteret har klart å skifte ham, og er i ferd med å bli et sprell levende torg. Derfor føler vi tiden er moden for å skape et sted her lik det vi har inne i sentrum, selv om profilen vil bli annerledes, sier Eggesvik.

Kulturhuset i sentrum har i dag 1500 arrangement fordelt på fem ulike arrangementsrom. Aktivitetshuset på Tøyen vil ha tre rom. I tillegg planlegges det å gjøre takterrassen, som byr på 260 graders utsikt over hele byen, tilgjengelig for publikum. Samtidig ønsker arrangørene også å benytte uterommet aktivt.

– Oslo kommune har i samarbeid med gårdeierne jobbet iherdig for å utvikle torget. Dette åpnes nå i juni og her vil det foregå mange ulike aktiviteter og arrangement, sier Sonja Horn, direktør for eiendomsforvaltning i Entra. De kjøpte eiendommene på Tøyen i 2008. Selve bygget som i dag rommer Nord & Natt, i tillegg til ulike start-upbedrifter og NAV, ble tegnet av den norske arkitekten F.S. Platou og oppført i 1978.

Vil gi noe tilbake

– Som en stor aktør ønsker vi å utvikle konsepter som kan gi noe tilbake til nærmiljøet, som kan møte hele bredden av befolkningen. Derfor jobber vi aktivt med å tilpasse byggene våre slik at det som skjer på gateplan også bidrar med noe positivt. Dette har vi kanskje ikke hatt like stor fokus på tidligere, sier Sonja Horn, direktør for digitalisering og forretningsutvikling i Entra.

Hun mener det nye kulturaktivitetshuset vil føye seg inn i rekken av en rekke vellykkede prosjekter som allerede er i gang på Tøyen, blant annet Biblo og Deichman.

Kulturhuset i Oslo sentrum har i dag 72 ansatte, mange av disse har allerede meldt seg til å jobbe på det nye huset på Tøyen.

– Vi begynner med grunnetasjen som er på 450 kvadratmeter, da beholder vi også kjøkkenet og kaffebaren.

– Når torget er ferdig bygget om skal vi se på hvordan vi kan utnytte utearealet også, sier Eggesvik.