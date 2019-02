Brann i Oslo sentrum i natt – 22 personer evakuert

– Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Det har brent godt, sa innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt til Aftenposten klokken 03.05 natt til søndag.

Det var store ressurser på stedet. Et titall brannbiler rykket ut til stedet, og politi og ambulanse rykket også ut.

– Ifølge brannvesenet er bygget gjennomsøkt, og det er ikke funnet noen folk inne nå, sier innsatslederen.

Totalt ble 22 personer evakuert og to personer sendt til legevakten til sjekk, opplyser Berger. Tilstanden er ikke alvorlig for de to.

Eirik Husøy / Aftenposten

Blir etterslukk i mange timer

Oslo 110-sentral opplyser på Twitter at det brant i 4. etasje.

Nødetatene mottok første melding om brannen klokken 01.35 natt til søndag.

Brannvesenet hadde fortsatt ikke kontroll på brannen klokken 03.15.

– Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen på taket, slik at den ikke sprer seg til nabogårdene, sa Berger.

Klokken 04.31 melder Oslo 110-sentral på Twitter at brannen er slukket.

– Blir etterslukk i mange timer, skriver de.

Sperringene i Munkedamsveien er opphevet.

Eirik Husøy / Aftenposten

Våknet av røykdykkere på soverommet

– Jeg hørte ikke brannalarmen og våknet av at det var en brannmann på rommet mitt, sier en kvinne som helst vil være anonym.

Hun ble evakuert fra 3. etasje og ble sjekket av helsepersonell da hun kom ut, som forsikrer om at hun er uskadet.

I morgen skal hun reise til Tyskland med jobben, og derfor står hun ute i kulden og venter på å slippe inn for å hente tingene sine, sier hun.

Hun vet ikke hva som har skjedd og kjenner ikke dem som bor i 4. etasje.

Eirik Husøy / Aftenposten

Munkedamsveien stengt

Nødetatene hadde i 03-tiden kontroll på området rundt brannen og sperret av et stort område for å gi gode arbeidsforhold til brannvesenet.

Ring 1 var stengt for trafikk i Munkedamsveien på strekningen mellom rundkjøringen ved Frognerstranden og krysset mellom Cort Adelers gate og Munkedamsveien.

Aftenpostens medarbeider så ingen flammer i tidsrommet 02.15 til 03.15, men det var kraftig røykutvikling.

– Hele bygget er ubeboelig. Ingen i bygget får gå hjem i dag. Det er brukt mye vann for å slukke brannen, for det er en gammel bygård, sier innsatsleder Berger.

– Har det skjedd noe uventet underveis?

– Nei, alt har gått etter planen. Det ble kalt ut store ressurser, men det har vært godt samarbeid mellom etatene, sier Berger.