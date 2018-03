Politiet gjennomførte flere aksjoner for å finne den siktede, som til slutt valgte å melde seg for politiet sent tirsdag kveld.

Da han meldte seg selv hadde det vært kontakt mellom politiet og hans forsvarer. Mannen meldte seg for politiet etter at det ble kjent at han som ble skutt på Bjørndal døde av skadene sine.

Siktet i hemmelighet

Siktede var da allerede etterlyst internt i politiet og i hemmelighet siktet for drapsforsøk. Denne siktelsen vil bli endret til å gjelde drap.

Mannen som ble funnet med livstruende skuddskader på Bjørndal mandag morgen var en polsk mann i 30-årene. Han bodde i nærheten av åstedet og jobbet i Oslo.

– Offeret på Bjørndal døde tirsdag. Det var viktig for oss at familien fikk tid til å ta farvel på sykehuset og at øvrige pårørende var varslet før vi gikk offentlig ut med dødsfallet, forteller politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for felles etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Intens etterforskning – flere politiaksjoner

Familiemedlemmer av drapsofferet hadde reist til Oslo fra Polen. Samtidig som de tok farvel med ham på sykehuset, pågikk det en intens etterforskning. Flere politiaksjoner ble gjennomført.

– Vi jobbet iherdig for å pågripe en person som var siktet i saken. Han hadde kontakt med politiet via sin forsvarer og kom til politihuset sent tirsdag kveld. Han ble satt i arrest mellom 23 og 24 og er ennå ikke avhørt, sier Metlid til Aftenposten.

Den siktede mannen er kjent av politiet fra før, i motsetning til offeret.

– Vi knytter ikke offeret på Bjørndal til noen personer eller skytingen på Lambertseter, sier Metlid.

Tilfeldig offer

Den polske mannen ble trolig et helt tilfeldig offer for en bevæpnet og farlig mann.

– Vi kan ikke konkludere ennå, men en sentral teori er at offeret tilfeldig kom opp i en situasjon som gjorde at han ble skutt, sier Metlid.

Årsaken til at politiet tidlig knyttet skytingen på Lambertseter til Bjørndal-saken, er at det er en tilknytning mellom siktede i drapssaken og skytingen.

Ifølge Metlid ser politiet ikke for seg at det blir flere pågripelser i forbindelse med drapet.

Det er lagt blomster på åstedet på Bjørndal der den polske borgeren ble funnet drept mandag.

Kritisk skadet

En mann ble kritisk og livstruende skadet etter å ha blitt skutt i et garasjeanlegg i Seterbråtveien på Bjørndal tidlig mandag morgen.

– Han var bevisstløs, og det ble igangsatt livreddende tiltak frem til ambulansen kom. Han ble kjørt til Ullevål sykehus, og tilstanden er kritisk, sa politiets innsatsleder Brian Skotnes til Aftenposten mandag.

Tirsdag ettermiddag døde offeret på sykehuset.

Kan være tilfeldig offer

Noen timer før offeret fra Bjørndal ble funnet, ble det meldt om skyting på Lambertseter. I denne saken er fem personer pågrepet. Tre av dem ble tirsdag varetektsfengslet.

Per Annar Holm

Politiet understreker at det ikke er noe kjent relasjon mellom offeret og de fem pågrepne.

– Vi jobber med en teori om at avdøde kan ha kommet opp i saken på Bjørndal som gjør at han blir et mer tilfeldig offer, kunne Metlid meddele på pressekonferansen.

Metlid presiserer at Lambertseter-saken har en tilknytning med siktede i Bjørndal-saken. Hun ønsker ikke å gå i detaljer rundt dette.

Gode videobilder

Offeret ble funnet i et garasjeanlegg med overvåkingskamera. Aftenposten er kjent med at kameraet har fanget opp noe av det som har skjedd. Kameraet tar bilder av alle som går inn og ut av garasjen.

Politiet har sikret videobilder fra kameraet. Dette er å regne som et sentralt bevis i saken.