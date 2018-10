– Jeg har voksne barn som har spurt om de kan kjøre taxi for meg, men jeg har sagt nei. Jeg vil ikke anbefale noen til å komme inn i bransjen nå, sier Ove Peter Oddsteen.

Fakta: Dette vil Regjeringen: I et forslag sendt ut på høring, foreslår Regjeringen å fjerne fylkenes mulighet til å selv regulere antall taxiløyver fra sommeren 2020. I stedet vil det bli fritt frem for sjåfører som oppfyller kravene. De foreslår å oppheve tilknytningsplikten, altså at man må kjøre for en bestemt sentral. I stedet vil sjåfører fritt kunne organisere seg på andre måter. Forslaget åpner opp for nye aktører som Uber, som er app- og nettbaserte, med mange deltidssjåfører og uten et fast prissystem. Men det åpner også for at man i fremtiden kan få drosjesentraler organisert som vanlige firmaer, altså hvor firmaet eier bilene og sjåførene er ordinære ansatte. Det er i dag forbudt. Regjeringen vil fjerne kravet om at sjåførene skal ha bestått kjentmannsprøve for å kjøre drosje. Det skal heller ikke stilles krav om økonomisk garanti for å få løyve. I dag er det på 90.000 kroner. Krav om vandelsattest og helse skal fortsatt gjelde. I grisgrendte distriktskommuner vil Regjeringen åpne for at private enkeltaktører kan tildeles monopol for å sikre at det fortsatt er et godt nok tilbud. I Oslo og alle større kommuner vil det bli fritt frem.

Det som startet som en deltidsjobb ved siden av studiene i 1981, har vært Ove Peter Oddsteens faste jobb siden 1983.

I disse årene har bransjen gradvis endret og utviklet seg. Men hvis forslagene til dereguleringer, som Regjeringen nylig sendte ut på høring, blir vedtatt, blir det en revolusjon for bransjen.

Blant annet foreslår de frislipp av taxiløyver. Dermed vil ikke fylkeskommuner, som Oslo, lenger selv kunne sette et tak på hvor mange taxier det skal være i gatene.

– I dag er jeg på jobb fra kl. 05 til 17 fem dager i uken. Hvis det kommer inn flere tusen nye løyver i Oslo, må jeg bare jobbe mer for at det skal gå rundt. Nå er jeg 60 år gammel. Istedenfor å trappe ned kan jeg bli nødt til å jobbe 14 timer daglig. Vi vil jo ikke få flere kunder over natten, sier Oddsteen.

Tall fra SSB viser at drosjene i Norge kjørte i alt 502 millioner kilometer i 2017. Det var en nedgang på 2,8 prosent fra året før og 5,7 prosent sammenlignet med 2014.

Den største reduksjonen i kjørte kilometer siden 2014 har vært i Rogaland, Oslo og Vest-Agder.

De tre fylkene hadde en nedgang på henholdsvis 16, 14 og 12 prosent.

I løpet av en vanlig arbeidsdag har en taxisjåfør i Oslo i snitt passasjer bare 47 prosent av kjøretiden.

Yrkesstolthet med sprekker

Aftenposten møter den erfarne sjåføren på Circle K-stasjonen på Bryn. Lunsjkafeen i etasjen over bensinstasjonen har i årevis vært et kjent samlingssted for drosjefolk.

Der har praten de siste dagene gått høyt om de nye forslagene, som sjåfører og eiere mener kan rasere bransjen.

Fakta: Drosjer i Oslo Det er et makstak på 1780 ordinære taxiløyver i Oslo, bestemt av bystyret. Slik har det vært siden slutten av 90-tallet da Oslo taxis monopol ble opphevet. Det krever mange år på venteliste, mens man arbeider som sjåfør for andre, for å få tildelt et eget løyve. Det er krav om at løyver skal være tilknyttet en sentral. Det er i dag seks ulike sentraler i Oslo. Oslo Taxi er klart størst (834 løyver) og Norgestaxi nest størst (292). Deretter følger Christiania taxi (203), ByTaxi (144), Scandinavian taxi (138) og Taxi 2 (94).

– Som 60-åring kan jeg ikke bare bytte jobb. Jeg vil nå se an hvordan de nye endringene vil påvirke meg. En løsning er å ta ut tidligpensjon når jeg blir 62 år, sier Oddsteen.

– Inntil nå har det ikke vært snakk om å gi meg før fylte 67. Jeg vurderte til og med å jobbe til jeg var over 67, sukker han.

– Men er det ikke greit at det blir mer konkurranse i bransjen?

– Slik det forslaget fremstår, så er det stor risiko for at uønskede og kanskje kriminelle elementer kommer inn. Med flere tusen nye løyver blir det vanskelig å kontrollere bransjen. Og hvis inntjeningen blir dårlig, så kan det bli fristende å kjøre svart. I dag har vi nok biler til å dekke kundenes etterspørsel store deler av døgnet.

Dan P. Neegaard

– Politikerne mener at kundene vil få billigere taxi med økt konkurranse. Hva sier du til det?

– Det kan hende at prisen vil være litt lavere hos de nye selskapene som vil prøve å kapre markedsandeler, men en etablert sentral som Oslo Taxi skal prøve å holde på prisene fordi vi allerede har en god kundekrets og stiller strenge krav til sjåførene. Jeg er veldig stolt av yrket mitt og av Oslo Taxi, men det som skjer nå, kan slå sprekker i yrkesstoltheten, sier 60-åringen.

15 turer på 12 timer

Mens mange andre i Oslo har tatt høstferien uken som gikk, har Oddsteen vært på jobb i byens gater. Han viser frem «skiftlappen» (oversikt over arbeidstid og inntjening) for torsdagen, som viser at han kjørte inn rundt 2000 kroner på 12 timer. Av dette skal han betale moms, utgifter til bilen og ta ut lønn.

– Nå var dette en torsdag i ferien. Derfor var det mindre å gjøre. Sist mandag kjørte jeg inn 5000 kroner. Så inntekten kan variere mye. Noen dager får jeg bare 15 turer på 12 timer, påpeker taxieieren.

Selv minnes han 1980- og 90-tallet som gode år i bransjen – sett fra sjåførsynspunkt. Men etter at Oslo åpnet opp for flere nye løyver for 20 år siden, har inntjeningen for den enkelte sjåfør gått ned, samtidig som prisen for å ta taxi har økt mer enn prisstigningen for øvrig.

For de passasjerene er bildet mer delt. Det er blitt dyrere, men samtidig er tidligere tiders drosjekøer, spesielt nattetid i helgene, en saga blott.

Åpner for Uber

– Hvis det blir flere biler, vil det bli færre kunder på hver taxi. Derfor vil man øke prisene for å få det til å gå rundt. I verste fall vil det skape sosial dumping, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Regjeringen tror på sin side at forslagene vil føre til bedre taxitilbud.

– Ordningen med behovsprøving og antallsregulering gir et dårlig grunnlag for velfungerende konkurranse i markedet og lite fleksibilitet for markedsaktørene, sier statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

Dette vil også åpne for aktører som Uber, det amerikanske selskapet som i fjor måtte legge ned det meste av virksomheten sin i Norge. De fikk en bot på 5 millioner kroner for brudd på Yrkestransportloven, og de opplevde at et hundretall privatpersoner som kjørte turer for dem, fikk inndratt førerkortet fordi de kjørte pirattaxi.

– Med antallsbegrensning av løyver er det vanskelig for nye aktører, inkludert de som baserer forretningskonseptene på ny teknologi, å etablere seg i markedet, sier han.