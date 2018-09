23. august ble det løsnet skudd på åpen gate på Sagene. Flere unge menn ble innbrakt til avhør.

31. august ble en tilfeldig bil på Ensjø, med to voksne og to barn om bord, truffet av skudd avfyrt fra en annen bil. Målet var egentlig en tredje bil.

To unge menn, den ene 22 år gammel og den andre 20 år gammel, er nå siktet. 22-åringen ble pågrepet og begjært fengslet, men er løslatt. 20-åringen er på frifot. Politiet leter nå etter denne personen, bekrefter visepolitimester i Oslo politidistrikt Bjørn Vandvik.

– Hittil ser vi at det er tilknytning mellom de to episodene. To miljøer er involvert, og ved begge hendelsene har det vært personer fra de to miljøene til stede, sier etterforskningsleder Roar Kvassheim i Oslo-politiet.

– Konflikten er het, den må jo kalles det når de driver og skyter på hverandre, legger han til.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Etter en periode med ganske bred etterforskning har vi begynt å sikte oss mer inn på miljøer som politiet kjenner fra før, sier Kvassheim.

Espedal, Jan Tomas

Kriminell virksomhet

Oslo-politiet undersøker begge skyteepisodene under ett.

– Samtidig gjenstår det mye arbeid for å få oversikt over hva som har skjedd.

– Hva er bakgrunnen for konflikten mellom disse to miljøene?

– Jeg ønsker å si så veldig mye om bakgrunnen. Men vi har en hypotese om at dette er en konflikt som dreier seg om kriminell virksomhet, svarer Kvassheim.

De to personene som er siktet i saken er begge kjenninger av politiet. Kvassheim ønsker ikke å si om de er tidligere straffedømt.

– Uakseptabelt

Vandvik understreker at de ser med bekymring på hendelsene.

– Vi tar dette svært alvorlig. Vår policy er at skyting i det offentlige rom er uakseptabelt. Vi jobber nå aktivt på flere fronter, både med etterforskningssporet og forebyggende, sier han.

– Det er kriminelle miljøer, det er unge mennesker, og det viser seg at de har en vilje til å bruke grov vold mot hverandre, sier Kvassheim.

Politiet: – Kameratslige omgangsgjenger

Etterforskningslederen ved Enhet sentrum ønsker ikke å beskrive de to miljøene som kriminelle gjenger, som Young Guns eller Young Bloods.

– De er litt løselige, kameratslige omgangsgjenger. Det er personer som omgås, som utfører kriminelle handlinger sammen, sier Kvassheim.

– Det har nå vært to skyteepisoder, som dere knytter til disse to miljøene. Er terskelen for vold blitt lavere?

– Når en slik terskel overskrides, da senkes terskelen for oppfølging også. Det er særdeles viktig at vi får tatt dette og slått det ned, svarer Kvassheim.

De to miljøene er ikke nye for politiet, opplyser visepolitimesteren.

– Når ble politiet klar over at konflikten var så het?

– Det er ikke alltid så lett å vite. Det handler om hvilke personer vi ser er ute og hvordan de agerer. Hvor langt de er villige til å gå og når det smeller, det er vanskelig å forutse. Derfor blir det vanskelig å stanse de, svarer Vandvik.

Enda en skyteepisode

Det var også en tredje skyteepisode tidligere i måneden, men som politiet under pressekonferansen ikke koblet til de to andre.

19. august ble det skutt fra en bil mot en annen på Haugenstua. En 28-åring er siktet og etterlyst etter den hendelsen.

Aftenposten får opplyst av Oslo-politiet at skyteepisoden på Haugenstua ikke har noen tilknytning til de to siste skyteepisodene på Ensjø og Sagene.