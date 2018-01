Oslopolitiet opplyste tirsdag formiddag på Twitter at de har sperret av Henrik Ibsens Gate 4 etter at renoveringsarbeidere fant en gjenstand i veggen.

Bombegruppen har nå undersøkt gjenstanden og konkludert med at den er ufarlig.

Bombegruppen har undersøkt gjenstanden. Den viser seg å være ufarlig så sperringene oppheves og arbeidet kan gjenopptas. Vi drar straks fra stedet — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 23, 2018

Christian Krohn Engeset ved operasjonssentralen i Oslo-politiet fortalte i 12-tiden at arbeiderne tok et bilde av gjenstanden og sendte den inn til politiet. Bombegruppen mente at gjenstanden burde ses nærmere på, og undersøkte saken.

De konkluderte med at gjenstanden var ufarlig.

Det ligner ikke på en forsvarsgranat, ifølge Engeset, og den lå i en lukket bakgård. Derfor var det ikke aktuelt å evakuere flere bygninger i nærheten.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

Politiets innsatsleder, Magnus Strande, forteller til Aftenpostens reporter på stedet at 90 personer er evakuert, og at gjenstanden er omtrent 20 ganger fem centimeter stor.

En av politiets bombehunder har vært og sniffet på gjenstanden, men den markerte ikke.