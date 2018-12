Disse kan bli Årets osloborger 2018

Stemmeskjema finner du nederst i saken.

I begynnelsen av desember startet Aftenposten jakten på menneskene som fortjener en utmerkelse for sin innsats for Oslo i 2018.

Årets osloborger skal være «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

Aftenpostens lesere har sendt inn en rekke forslag til hvem de mener fortjener prisen. De som nå er nominert, er blitt pekt på av leserne, i tillegg til at de er blitt vurdert av Aftenpostens egen jury.

Nå kan du stemme på hvem du mener bør bli Årets osloborger. Gjennom den kommende uken kan du lese intervjuer med alle kandidatene.

Fakta: Disse er blitt kåret til Årets osloborger tidligere: 2004: Finn Abrahamsen 2005: Vibeke Omberg

2006: Wenche Foss

2007: Gunnar Sønsteby

2008: Kåre Stølen

2009: Arild Knutsen

2010: Hanne Kristin Rohde

2011: Fabian Stang

2012: Bengt Eriksen

2013: Christian Ringnes

2014: Frode Kyvåg

2015: Mohsan Raja

2016: Solveig Ude

2017: Mohamed Fariss

Anne Valeur

I 2018 tok Oslo-trioen som består av Emilie Christensen, Ingeborg Marie Mohn og Julia Witek, steget over til Øyafestivalens hovedscene og med det rett inn i oslofolkets hjerter.

Året ble avsluttet med ikke mindre enn seks utsolgte konserter på Parkteatret i løpet av fem dager, samt en aldri så liten julehit i «Vi blir hjemme». Med No. 4 er det ingen grunn til å bekymre seg for arven etter DeLillos. De synger varmt om byen vår.

Ida Fossum Tønnesen

Storfjell Ingar / Slettholm Andreas

Ida Fossum Tønnesen har inntil det siste gjort en fantastisk god jobb som leder av Oslo Elveforum. Hun har arbeidet iherdig for å åpne de mange elvene som på sin vei til sjøen er blitt dekket av betong eller lagt i rør. Åpningen av Akerselva og Alna skyldes i stor grad hennes initiativ og store energi.

Tønnessen (født 29. mai 1942 i Bærum) er landskapsarkitekt, har vært kommunal leder, kommunepolitiker (H) og organisasjonskvinne.

David Adampour

Dan P. Neegaard

David Adampour er Rema 1000-kjøpmannen i Torggata som ansetter mennesker som har falt litt utenfor. Han annonserer aldri etter folk, men søknadsbunken er likevel stor. Adampour hjelper dem som ikke så lett får jobb andre steder. Alle hans ansatte har en form for funksjonsnedsettelse.

– For å jobbe i denne butikken må du være annerledes. Det er det eneste jeg krever, sa han i et intervju i Dagbladet.

Zeshan Shakar

Paal Audestad

Forfatteren Zeshan Shakar har gitt innsikt som ingen annen stemme eller arena har klart. Tante Ulrikkes Vei, oppvekstromanen fra Stovner, nådde allerede i sommer et opplag på 50.000.

Shakar er oppvokst på Stovner i Oslo, og i sin roman skriver han om et vanskelig og sårt tema, øst-vest, rik og fattig, håp, tapt barndom, generasjonskonflikt og om å leve mellom flere kulturer. Han fanger Oslo i et nøtteskall.

Laura Rueslåtten

Paal Audestad

Klokkenisten i Oslo rådhus er genuint opptatt av å gi oslofolk gode vibber fra klokketårnet. Nå før jul er hun i gang med å ringe julen inn for folk i byens gater.

Hun er klassisk skolert musiker, komponist og nå klokkenist i Oslo rådhus, hvor hun spiller alt fra rock til julelåter. Hun kaller klokkeklang for sitt kall i livet og er opptatt av at publikum skal få være med og påvirke hva som spilles.

Else Kåss Furuset

Monica Strømdahl

Komikeren Else Kåss Furuset er vel kjent for de fleste. Hun ble for alvor kjent som en av programlederne i Torsdag kveld fra Nydalen, og i teaterforestilling Kondolerer viste hun frem en mer alvorlig side.

Tidligere i år fikk hun Foreningen Mental Helses åpenhetspris for sitt langvarige engasjement for pårørende etter selvmord.

Det å åpne hjemmet sitt og snakke om psykiske problemer så naturlig som det Else gjør, det er gull. Hun er en viktig rollemodell for åpenhet om et tema som mange gruer seg for å snakke høyt om.