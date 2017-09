Skatehall: Stor suksess på små hjul

Byråd Rina Mariann Hansen er åpenbart ute å kjøre. Hun sliter med balansen. Hun erfarer at skateboard er en av mange ting som ikke er så lett som det ser ut når en erfaren skater glir omkring på brettet sitt med den største selvfølge.

Skaterne har kjempet en lang og har kamp for å få lov til å rulle i Oslo. Denne artikkelen ble skrevet i 2003.

Ti år senere var vi ikke kommet så mye lenger. Det viser denne artikkelen.

– Jeg har aldri lært det. Da jeg vokste opp, var skating en guttegreie. Vi jentene fikk stå og se på. Ingen av oss sto på brett, bortsett kanskje fra en sjelden gang da noen klarte å tyvlåne brettet til storebror. Her har det heldigvis skjedd mye siden jeg vokste opp, sier Hansen før hun blir helt stille og fokuserer på å holde balansen oppå planken med de fire små hjulene under.

Siv Dolmen

– Ja, det har skjedd mye. Til hallen kommer det både gutter og jenter i alle aldre. Av og til har vi egne jentearrangement, men på kurs har vi både gutter og jenter. Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha det, sier Stian Linnes, daglig leder for Oslo Skatehall.

Massebevegelse

«Det er 10.000 som skater i Oslo», hevdet Petter Hatlem da han for noen år siden argumenterte for at kommunen burde gi dem et tilbud. Skatere er like lette å telle som ulv, men det kan godt hende han hadde rett. Han vant i hvert fall frem. To ganger.

Først ved et sammenfall av «tilfeldigheter»: X-Games kom til byen i 2016 med skateboard på programmet og Oslo Havn hadde et ledig skur på Filipstad. Én og én ble to, og skatere og en rekke andre grupper fikk et midlertidig sted å være. Vi kommer tilbake til det, men skal over til noe som ikke er en tilfeldighet: Oslo skatehall.

– Det var arbeidet med planene siden 1990-tallet, men arbeidet sto i stampe da jeg ble involvert i 2010, sier Hatlem. Han kom inn i miljøet via en sønn som ble alvorlig angrepet av skatebasillen. Far skrev brev, snakket med politikere, gikk på de møtene som var og han fikk hall-ballen til å rulle igjen.

Stein Erik Kirkebøen

80 millioner

12. januar i år ble drømmen virkelig. Da åpnet hallen, som kostet 80 millioner, sine dører. Den har allerede fått flere byggeskikkpriser, men det som er viktigere er at det koker av aktivitet i hallen som er åpen for alle fra klokken 14 hver dag.

Det har i gjennomsnitt vært over hundre besøkende hver eneste dag i hallen som på forhånd ble regnet for å være veldig full når 50 ruller rundt samtidig.

– Antallet besøkende svinger. Lavest var det på en glovarm maidag da bare 45 betalte for å være her. Det meste vi har registrert på én dag, er 417 betalende, sier Hatlem, som er helt sikker på at antall skatere i Oslo har vokst kraftig siden han hevdet at det var over 10.000.

– Og de skater mer enn før, skyter Linnes inn.

Anlegg skaper aktivitet

– Det virker som om skateanleggene blir så mye brukt at vi kan slå fast at er en stor suksess. De er to eksempler på at anlegg skaper aktivitet. Dette unike tilbudet kostet mindre enn en vanlig flerbrukshall, sier Hansen som blir stadig støere på brettet sitt.

– Det hjelper å øve. Hadde du gått på kurs noen dager, hadde det blitt bra, tror Linnes. Han har både kurs og andre tilbud til familier og mange andre grupper.

– Men tross alt er ikke skatehall ganske smalt? Er det ikke fotballbaner og skiløyper vi trenger her i byen?

Siv Dolmen

– Vi satser både bredt og smalt og vil legge til rette både for den organiserte idretten og for den egenorganiserte aktiviteten. Samtidig som vi bygger enda flere kunstgressbaner for fotball, bygger vi også skatehaller, anlegg som basis- og turnhallen på Skullerud, ro- og padlebane og det kommer en skytehall. Noen vil si det er smale anlegg, men jeg mener det er viktig for en storby å ha bredde i tilbudene – og de blir mye brukt. For meg er det ikke noe mål å få frem verdensmestre, selv om skaterne visstnok hevder seg godt ute i verden, men å gi barn og unge i byen anlegg hvor de kan være aktive, sier Hansen.

Skur 13

Mens det foreløpig kun er skateboardere som får rulle i hallen på Voldsløkka, rommer Skur 13 på Filipstad en rekke aktiviteter ved siden av rullebrettet. Der er det høyt under taket og rom for alt fra e-sport og drone-race til sykkelpolo og sparkesykler.

Rolf Øhman

– Der er det også blitt yrende aktivitet. Vi er veldig åpne for nye ideer og innspill og skal ikke fortelle noen hva de skal gjøre. Hvis noen vil kjøre om kapp med droner, og det er det noen som vil, så gjerne for oss, sier Hatlem.

Men når byutviklingen og gravemaskinene rykker inn på Filipstad, må skaterne, dronekjørerne og de andre ut. Men kanskje finnes det et liv etter døden for aktivitetene i skuret?

– Vi har lekt med tanken om å bevare Skur 9 og 10 og finne ny, byrettet bruk som et supplement til den fremtidige parken på Filipstad, skriver kommunikasjonsrådgiver TrudeThingelstad i Oslo Havn.

– Som skatehall?

– Det er satt av rom for sport og spill på Filipstad, og en skatehall kan slik sett passe inn i planene for området. Den som ble etablert i skur 13, er blitt en suksess. Hva som kommer på Filipstad, vil den videre prosess for utviklingen av området vise.