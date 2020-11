Dansk stjernearkitekt skal være med og utforme Oslos nye prestisjedistrikt

På Blindern skal Norge få sitt første «innovasjonsdistrikt». Målet er å bli Europas fremste kunnskapshovedstad.

I dette området mellom Majorstuen og Blindern og Gaustad skal Norges første innovasjonsdistrikt utvikles i løpet av de neste 10–20 årene. Foto: Øyvind Tveter

I august i år ble det lansert for offentligheten: Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Det er Oslo kommune, sammen med blant annet Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet Sintef, som står bak.

Initiativtagerne har sett til andre storbyer og latt seg inspirert av Knowledge Quarter i London og Copenhagen Science City i København.

Nå er det Norges tur. I området mellom Majorstuen, Blindern og Gaustad samt Campus Radiumhospitalet, skal «landets nye kunnskapssentrum» etableres. Med seg på laget har de fått den danske stjernearkitekten Bjarke Ingels – nylig kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker av TIME Magazine.

Ingels inngikk nylig et samarbeid med NASA om å designe menneskehetens første boliger på månen. Her hjemme kjenner vi ham som arkitekten bak The Twist på Kistefos-Museet. Nå skal han arbeide med mulighetsstudien for det nye området i Oslo.

Bjarke Ingels er dansk arkitekt og administrerende direktør i arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group. Foto: Ross D. Franklin / AP

Fakta Oslo Science City Et område i Oslo som skal fungere som «innovasjonsdistrikt» for å stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

Området strekker seg fra Gaustad gjennom Blindern og Marienlyst til Majorstuen. Omfatter blant annet Rikshospitalet, store deler av Universitetet i Oslo og Forskningsparken.

Området har i dag 30.000 studenter, 7500 forskere og over 300 bedrifter.

Partnerne bak Oslo Science City er Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Helse sør-øst, Oslotech, Sintef og Oslo kommune.

Administrativt er Oslo Science City organisert som en forening, med Christine Wergeland Sørbye som daglig leder og UiO-rektor Svein Stølen som styreleder.

Foreningen Oslo Science City finansieres av medlemskontingent fra samtlige medlemmer i Oslo Science City.

De ulike medlemmene finansierer sine utviklingsprosjekter selv. Eksempelvis har Stortinget vedtatt finansiering av det nye Livsvitenskapsbygget. Sintef, NGI og Forskningsparken finansierer utvidelsen av sine arealer. Ferd finansierer utvikling av tomten på Marienlust som NRK skal flytte fra. Vis mer

– Ufattelig innovativt

«Innovasjonsdistrikt». Det høres kanskje vagt ut. Og det er det kanskje også, enn så lenge. Prosjektet har 2045 som tidshorisont og har som mål å styrke Oslo som internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad. Målet med mulighetsstudien er å legge en plan for hvordan området skal utvikles.

Det er imidlertid ikke første gang Bjarke Ingels gyver løs på store og ambisiøse byutviklingsprosjekter. For tiden jobber han smed et annet byprosjekt sammen med bilgiganten Toyota, kalt Woven City.

Toyota-direktør sammen med den danske arkitekten Bjarke Ingels etter et møte om den nye fremtidsbyen – Woven City. Foto: Ross D. Franklin / AP

Ved foten av Japans høyeste fjell, Fuji-fjellet, vil Toyota bygge en prototyp av fremtidens by. Mennesker og roboter skal leve side om side. Bjarke har også Googles hovedkvarter i Silicon Valley på CV-en.

Imponerende CV til tross. På telefon fra Danmark forteller Bjarke at han er imponert over ambisjonsnivået for Oslo Science City. Han opplever planene som tidsriktige og «svært visjonære».

– Det å knytte næringsliv og forskning tett sammen og skape et miljø som stimulerer nye ideer, har vist seg å være ufattelige innovativt. Dette området kan bli viktig for hele Norges konkurranseevne og fremtid, sier Bjarke.

Boliger, restauranter og kulturtilbud

Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase. Bjarke mener derfor det er vanskelig å si så mye konkret. Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør for satsingen, forsøker å gi et bilde av hva de ser for seg:

– Oslo Science City skal bli et levende byområde. Det skal legges til rette for boliger og tusenvis av nye arbeidsplasser. Byliv og kulturtilbud skal gjøre dette til et attraktivt sted også etter forelesningene er over og forskerne er ferdig på jobben, forklarer Sørbye.

I dag består området i hovedsak av bygg for universitet, forskning og sykehus. Nå er planen å åpne opp og tilgjengeliggjøre området. Det skal være enkelt å komme seg til og fra og å bevege seg rundt i. Miljøambisjonene er også høye.

Christine Wergeland Sørbye er administrerende direktør i Oslo Science City. Foto: Gorm Kallestad

Oslo Science City ønsker å knytte til seg bedrifter som kan jobbe tett med kunnskapsmiljøene. I dag holder store deler av Universitetet i Oslo (UiO) til i området. I forrige ble det kjent at UiO ønsker å tilby NRK plass i området.

Et av prosjektene som står helt sentralt i det nye distriktet, er Livsvitenskapsbygget på Gaustad i Oslo. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,8 milliarder og skal etter planen bli Norges største universitetsbygg. Her skal 1000 ansatte og 1600 studenter jobbe med samfunnsutfordringer innen helse og miljø på tvers av fag.

Et av prosjektene som står helt sentralt i det nye distriktet er Livsvitenskapsbygget på Gaustad i Oslo. Foto: Statsbygg / NTB scanpix

– Motstand er bra

Bjarke Ingels, og hans danske selskap Bjarke Ingels Group (BIG), skal ikke være alene om mulighetsstudien. Med seg på laget har de konsulentselskapene Comte Bureau og Civitas, samt arkitektkontoret A-lab. Sistnevnte står bak blant annet Barcode, Bispevika og Lilleakerbyen.

Geir Haaversen, daglig leder i A-lab, vil trekke på erfaringene fra utviklingen av Barcode i arbeidet med Oslo Science City. Der var det spesielt én ting han lærte:

– Gullet er det som skjer i førsteetasje. Det folk elsker ved Grünerløkka og Bogstadveien, er livet og variasjonene på gateplan, sier Haaversen.

Ikke alle har imidlertid vært like begeistret for Barcode. Blant annet er området i Bjørvika blitt kalt «feilslått byutvikling».

Av arbeidet med Barcode lærte Haaversen at motstand er bra.

– Mye motstand tyder på mye usikkerhet, og det skal man ta på alvor. Det kan ikke feies under teppet og unnskyldes med at «det skulle du sagt før». Da har man kanskje ikke forklart prosjektet godt nok, tidlig nok. Det er et demokratisk problem, sier han.

I utviklingen av Oslo Science City skal studenter, naboer, forskere, næringsliv og gründere være involvert hele veien.

– Vi skal lage noe som skal være for hele Oslos og Norges befolkning, sier Christine Wergeland Sørbye.