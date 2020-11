Store forandringer i Oslo-politiet. På nyåret faller de første brikkene på plass.

To stasjoner skal bli til én, og politihuset på Grønland må oppgraderes.

Politihuset blir ikke nødvendigvis værende på Grønland i all fremtid. Foto: Vidar Ruud/NTB

Marthe Laurendz Jensen

Nå nettopp

I mai ble det klart at politistasjonene øst i Oslo, på Stovner og Manglerud, skal legges ned og erstattes av en ny felles storstasjon.

Fra før er det kjent at et en av norsk politis viktigste bygninger, politihuset på Grønland, er gammelt, slitt og modent for oppgradering.

Det jobbes intenst med begge prosjektene (se fakta), men foreløpig er mye uklart.

I begynnelsen av 2021 vet vi antageligvis mer.

Fakta Det vi trolig får avklart: Stasjonene på Manglerud og Stovner: Innstilling er planlagt å være klar i januar.

Fristen for dem som vil tilby lokaler, er 30. november. Politihuset Grønland: Det er snakk om enten å pusse opp hele Politihuset eller flytte det til nye lokaler.

Saken blir lagt frem for regjeringen etter nyttår.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og en kvalitetssikring (KS1).

Mindre tilleggsutredninger vil bli gjort før konseptvalget legges frem for regjeringen.

Planen er å gjøre ferdig tilleggsutredningene i år. Vis mer

Hadde løsningen klar i juni

Det er fortsatt ikke bestemt hvor stasjonen som skal erstatte Manglerud og Stovner skal ligge.

Avtalen var egentlig klar i juni, og innflytting skulle skje i slutten av 2023. Men det viste seg å være krevende.

– Det skyldes reguleringsforhold, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marianne Moss i Politiets fellestjenester.

Hun vil ikke fortelle hvilket lokale det var snakk om. En av tilbyderne i konkurransen om utleie av lokaler klaget. Dermed kom informasjonen om reguleringsforhold frem. Det gjorde at hele konkurransen ble avlyst.

Nå er en ny konkurranse i full gang. Frem til 30. november kan de samme aktørene komme med tilbud.

Politiet vil ikke informere om antall tilbydere eller hvem disse er, fordi det kan påvirke forhandlingsposisjonen til politiet.

Det blir store forandringer i Oslo politidistrikt når to av stasjonene slås sammen. Stasjonen på Stovner nedlegges. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Om få år er denne politistasjonen på Manglerud nedlagt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De to stasjonene Manglerud og Stovner dekker i dag over en kvart million innbyggere.

Bakgrunnen for nedleggelsene er at leiekontraktene utløper i 2023. Bygningene har heller ikke nødvendige utviklingsmuligheter. I tillegg er hverken sikkerheten eller funksjonaliteten god nok, ifølge politiet.

Fakta Oslo politidistrikt Oslo politidistrikt ble slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt 1. januar 2016. Består i dag av tre enheter: Enhet sentrum har ansvaret for Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon.

Enhet vest har ansvaret for Majorstuen politistasjon, Asker politistasjon, Bærum politistasjon og Røyken og Hurum lensmannskontor.

Enhet øst har ansvaret for Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon. Vis mer

Uenighet rundt beslutningen

I senere år har politiet i hovedstaden vært gjennom en sentraliseringsprosess. Blant annet er faste lokale politiposter på Holmlia og Furuset blitt nedlagt, noe som møtte kritikk da det skjedde.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) har siden beslutningen om sammenslåing av Manglerud og Stovner ble tatt, vært skeptisk.

Under en spørretime på Stortinget oktober sa han at alle berørte bydelsutvalg er kritiske til planene. Han mener sammenslåingen er en utvikling i feil retning. Planen vil ramme viktig forebyggende arbeid mot ungdom, mener han.

Å samle stasjonene skal ikke påvirke kvaliteten og responstiden hos politiet, svarer justisminister Monica Mæland (H). Hun påpeker at forebyggende arbeid er å være ute blant publikum. Kontorlokalene er derfor mindre viktige.

Nytt politihus på vei?

På Grønland ligger Politihuset i Oslo. Men den 40 år gamle bygningen er ikke egnet for dagens eller fremtidens behov.

«Store deler av politihuset er preget av stor slitasje. Bygningen er ikke funksjonell eller tilpasset måten vi jobber på. Vi er i ferd med å vokse ut av den», sa visepolitimester Bjørn Vandvik til Aftenposten i 2018.

Det store spørsmålet er om politihuset skal pusses opp, eller om hele huset rett og slett skal bytte lokaler.

Om bygningsmassen skal rehabiliteres, må politiet finne midlertidige lokaler. Politihusets skjebne ligger i regjeringens hender. Det er Justisdepartementet som behandler saken før den blir lagt frem for regjeringen. Frem til da vil ikke departementet komme med ytterligere kommentarer.

Seniorrådgiver Anne Margrete Alværn i Justisdepartementet sier det mest sannsynlig er snakk om måneder før en konklusjon er klar.

Politihuset har vært på Grønland i over 40 år. Nå er det på tide med en oppfriskning. Foto: Lise Åserud / NTB

Ny start for viktige bygg

Det er lite som tyder på at politihuset flyttes langt. Hvis det i det hele tatt flyttes.

– Vi vil veldig gjerne være i sentrum. Vi er veldig fornøyd med beliggenheten i dag, og det er viktig for oss å være der det skjer mest og er flest mennesker, har visepolitimesteren Bjørn Vandvik tidligere sagt til NRK.