Så langt er det bare registrerte ett smittetilfelle blant Oslos rusmisbrukere

Nærhet og omsorg. Dette preger normalt tilbudet rusmisbrukere i Oslo får på Frelsesarmeens gatehospital. Men nå er det meste blitt vanskelig – og besøk umulig.

Så langt er det nesten ikke registrert smitte blant Oslos rusmisbrukere. Gatehospitalet tar likevel ingen sjanser. Here er avdelingsleder Linn Råmunddal og pasient Ola Nesset fotografert utenfor sykehuset. Foto: Paal Audestad

I over 140 år har Frelsesarmeen tilbudt «suppe, såpe og frelse». Gatehospitalet i Oslo har en utvidet meny for de tyngste rusmisbrukerne.

Her kan de få tilrettelagt sykehusbehandling i kombinasjon med ferske rundstykker, quiz og «verdens beste havregrøt».

Skjønt Gatehospitalet bruker ikke ordet rusmisbrukere. Avdelingsleder Linda Råmunddal sier konsekvent «mennesker med ruslidelse».

Å insistere på varme og menneskelighet er også grunntanken for det vesle sykehuset.

De ansatte spiser for eksempel alle måltider sammen med pasientene. Og de rygger ikke unna for å gi en klem, selv om en kommer rett fra gaten.

En av pasienten Aftenposten snakker med, mener sykehuset tilbyr en «familiefølelse».

Nå er dette under press. Gatehospitalet tar ingen sjanser, og har iverksatt et omfattende smittevernregime for å trygge pasienter og ansatte.

Smitteoppblomstringen i høst har også ført til at sykehuset nå stenger for besøk fra pårørende i tre uker.

Bare én smittet blant Oslos rusmisbrukere

Det skjer til tross for at bare én bruker tilknyttet de åpne rusmiljøene i Oslo er registrert smittet. Velferdsetaten i Oslo har så langt tatt 208 tester.

Tallene bekrefter tendensen en så tidlig i pandemien, både i Norge og Italia: Nesten ingen tyngre rusmisbrukere blir smittet.

Ingen vet helt hvorfor det er slik. Det skal det forskes på.

Sluser inn nye pasienter

Gatehospitalet legger likevel til grunn at pasientene deres er en høyrisikogruppe. Råmunddal tør ikke tro på at det er sånn at rusmisbrukerne går klar av smitten.

– Men en kan jo håpe, sier Råmunddal.

Hun frykter fortsatt at et eventuelt utbrudd i Oslos rusmiljø kan bli stort.

– I miljøene nede i Brugata og andre steder er det ikke nødvendigvis avstand og håndhygiene som står i fokus, sier hun.

Råmunddal sier til Aftenposten at det er krevende å balansere smittevern med den typen omsorg hospitalet ønsker å gi.

– For oss har det alltid vært viktig: Hvis noen trenger en klem, så gir vi en klem mens de kanskje fremdeles er skitne. Det kan vi ikke nå. Men vi håper at vi har gjort alt vi kan for å ta vare på den varmen, sier hun.

«Andreas» er har forståelse for smittevernregimet ved Gatehospitalet. Men han er mer bekymret for konsekvensene av narkotørke i Oslo enn smitten i seg selv. Foto: Paal Audestad

Nye pasienter blir nå møtt utenfor av sykepleier med munnbind, hansker og frakk dersom de ikke komme fra et annet sykehus. De må holde til på rommet i opptil flere dager for å få avklart om de er smittet.

«Lars» sier at det er lett for rusmisbrukerne å tenke at de er immune mot koronasmitten som følge av de lave smittetallene. Foto: Paal Audestad

Frykter desperasjon og mer vold

Pasientene Aftenposten snakker med, er ikke redde for pandemien. De er godt kjent med at det knapt er observert smitte i gruppen de tilhører.

Aftenposten snakker med to pasienter som ikke ønsker å bli gjengitt med navn, av hensyn til egen familie. Vi kaller dem «Lars» og «Andreas».

– Det kan være litt farlig at det nå er lett å lene seg tilbake og tenke at man er immun, sier «Lars».

De har andre bekymringer. I sommer sørget stengte grenser for narkotørke i Oslo. Skjer det igjen, kan det blir stygt, frykter de to.

– Ved forrige runde så gravde man opp det som var i skogen. Kommer det tørke nå, blir det tomt. Da blir det desperasjon, sier «Lars».

– Det vil gi økt vold, for folk vil lure folk. De selger «bøffer» til hverandre, som vi kaller det. Så begynner folk å jakte på hverandre, så ender det i gatekamper. Det er det verst tenkelige scenarioet, sier «Andreas».

Savner familien

Alle pasientene Aftenposten snakker med, tre i alt, uttrykker forståelse for smittetiltakene og mener at Gatehospitalet løser det bra.

– De er konsekvente på reglene, men det oppleves ikke som om de går og maser og dytter på deg. Her er skuldrene senket, det oppleves i hvert fall sånn, sier «Andreas».

Besøksforbudet tenker han er helt nødvendig.

– Det er naturlig sånn situasjonen er nå. Moren min er oppe i årene og i faresonen. Jeg ville vært redd for henne om hun skulle komme på besøk her. Men det er trist, så klart.

Har kuttet sengeplasser

Normalt har sykehuset 24 plasser. Dette er nå kuttet ned til 20 for å ivareta avstandsreglene i avdelingene.

En pasient er normalt inne i to-tre uker. Sykehuset behandler rusmisbrukere med store og sammensatte helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Det harde livet på gaten kan føre til «en total helsemessig kollaps», sier Råmunddal. Sykehuset gir også smertelindring til døende pasienter.

Men den vanligste behandlingen er sårbehandling. «Lars» og «Andreas» mener at stengte grenser har gjort at heroinen og amfetaminet som nå er i omløp, er farligere enn ellers. Den er utblandet med alskens dritt, forteller de.

– Folk går med mye mer sår nå, sier «Andreas».

Råmunddal bekrefter også at det periodevis har kommet inn ekstra mange pasienter med store og stygge verkebyller etter at pandemien brøt ut.

– De er helt ukritiske de som blander til dette. Du har ikke trykket inn hele skuddet før det ligger igjen en slags propp med en slags masse som har krystallisert seg. Det er ren gift, sier «Lars».

– Sånn er det bare

Det pasient Ola Nesset merker mest av tiltakene, er at det er mindre nærkontakt.

– Det går på klemmer og sånn. Jeg har jo vært her noen ganger gjennom årene, og det har ikke manglet på det.

Men han begynner å bli lei «dette svineriet». Han ser frem til det kommer en effektiv vaksine.

– Sånn er det bare. Vi må bare gjennom denne perioden, og ta i et tak alle mann. Vi får bruke sprit og munnbind, så får det gå sin gang.