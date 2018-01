Fra før driver Turistforeningen (DNT) 27 ubetjente hytter i Oslo-marka. To av de minste kan reserveres hele, for alle de andre gjelder samme prinsipp: Man betaler pr. sengeplass.

For voksne ikke-medlemmer er prisen 380 kr, for medlemmer 265 kr. For barn og unge er prisen svært beskjeden. Men merk: Minst én i følget må være DNT-medlem og ha nøkkel.

Det finnes flere andre hytter og overnattingssteder. DNT driver én betjent hytte, Kobberhaughytta. Der er prisene høyere. Det samme er tilfellet på Kikutstua, som Skiforeningen driver. Studenterhytta kan leies til større selskaper med servering.

Flere ulike lag og organisasjoner har også hytter til leie rimelig. Den mest komplette oversikten finner du hos Skiforeningen.