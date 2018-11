Ofte ber politiet bråkmakerne om å forlate stedet og nøyer seg med å gi dem et pålegg om ikke å vise seg i sentrum resten av natten.

Men i økende grad har politiet hatt en følelse av at deres autoritet blir utfordret – spesielt i helgene:

– Dette er en utvikling vi nå vil adressere. Natt til lørdag og søndag vil vi øke antall mannskaper i sentrum frem mot jul, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt.

En trygg hovedstad

Politihester, sivilt og uniformert politi skal forebygge bråk. Det er også tatt høyde for at flere skal kunne bøtelegges eller kjøres i arrest.

Målet er å gjøre førjulstiden til en hyggelig opplevelse for alle. Politiets problem er ikke julebordsgjestene som har fått seg et glass eller to for meget og blitt litt dårlig til beins:

– Det vi ser, er at spesielt unge menn ser på Oslos mest travle gater som en arena for å slåss og lage kvalme. Dette skaper usikkerhet, og derfor setter vi nå på flere folk, sier politiinspektøren.

Stivest pris i helgen

Politiets plan for å vinne slaget om årets julebordssesong, er at flere skal pågripes og bøtelegges for brudd på ro og orden.

Fra fredag klokken 18 til søndag klokken 10 skrur Oslo politidistrikt opp bøtesatsene med et eget «helgetillegg»:

Boten for ordensforstyrrelser og for ikke å etterkomme politiets pålegg økes i helgene til 13.000 kroner.

Om du ikke godtar et forenklet forelegg og velger å ta saken til retten, kan du dømmes til en bot på hele 15.000 kroner.

Fakta: Oslopolitiets bøtesatser Godtar du ikke et forenklet forelegg og saken går til retten øker prisen med 500–5000 kroner: Drikking på offentlig sted: 2000/ 2500 (i retten) Ikke etterkomme politiets pålegg: 8000/ 9500 (i retten)/ 13.000/ 15.000 (helg) Ordensforstyrrelse: 8000/ 9500 (i retten)/ 13.000/ 15.000 (helg) Urinering tettbygd strøk: 8000/ 10.000 (i retten) Gjengbråk/ cassuals 20.000/ 25.000 (i retten) Bæring av kniv offentlig sted (1. gang) 12.000–20.000 kroner

Økt antall trusler

Ferske tall fra Oslo-politiet viser at antall anmeldte trusler har økt med 43 prosent siden 2016.

I den samme perioden har anmeldelser som går på hindring av politiets arbeid økt med 24 prosent, fra 111 tilfeller i 2016 til 133 tilfeller så langt i år, viser tall NRK Østlandssendingen har innhentet.

– Antall voldshendelser mot politiet har ligget stabilt på 230–240 de siste årene, og dette er selvsagt altfor høyt. Vi er jo på jobb for publikums trygghet, sier Fredriksen.

Det er spesielt i travle strøk som Bogstadveien, området mellom Oslo S og Nationaltheatret, Jernbanetorget og Stortorget politiet prioriterer.

– Vanligvis har vi mannskap nok, men om det har skjedd større hendelser andre steder har vi fått utfordringer. Med flere mannskap på plass bør beredskapen nå være ivaretatt, sier Fredriksen.