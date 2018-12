No 4. er nominert til Årets osloborger: – Gøy at vi får noe igjen for at vi bare vil være her i Oslo

– Så utrolig uventet og hyggelig at vi er nominert til årets osloborger! En stor ære, sier Ingeborg Marie Mohn.

Sammen med Emilie Christensen og Julia Witek utgjør hun den Oslo-baserte poptrioen No. 4, som så dagens lys i 2007.

Mye har skjedd siden da. Bandet har med sine enkle og treffende hverdagslinjer om livet, kjærligheten, familien og hjembyen blitt beskrevet som arvtagere til deLillos. I sommer åpnet de lørdagen på Øyafestivalens hovedscene, og i starten av desember spilte de for fulle hus på Parkteatret fem kvelder på rad.

Aftenposten møter de tre musikerne bak scenen i Oslo Domkirke, der de få minutter senere skal spille på generalprøven til den årlige TV-sendte julekonserten Desembertoner.

Fakta: No. 4 Poptrio fra Oslo, startet i 2007. Består av Emilie Christensen på vokal, Ingeborg Marie Mohn på keyboards, gitar og vokal, og Julia Witek på bass og vokal. Fikk sitt gjennombrudd med reklamelåten «Lite og stort» for Widerøe i 2014. Ga ut sitt første album Henda i været i 2016. For albumet fikk de to nominasjoner til Spellemannprisen. I november 2017 ga de ut sitt andre album, Hva nå. For det ble de igjen nominert til Spellemannprisen i kategorien popgruppe.

En hyllest til alle under pallen

No. 4 fant hverandre på musikklinjen på Foss videregående skole. Alle tre er født og oppvokst i Oslo. Mohn og Christensen på Frogner, Witek på Nordberg.

I sommerferien etter videregående tok Mohn og Christensen med seg en liten gitar og reiste på interrail gjennom Europa med den utopiske drømmen om å lage én låt i hver by. Så langt kom de aldri.

– Jeg er egentlig veldig glad vi ikke gjorde det. Tenk så uinteressant! «Strasbourg er en fiiiin by», synger Mohn lattermildt.

Da de kom hjem, fikk de to med seg Witek og startet bandet Samkjørt.

– Vi synes det var like flaut å si hva bandet het hver gang, så vi måtte bytte navn. Det var OL det året, og vi har en forkjærlighet for alle som kommer på fjerde plass. Så da ble det No. 4, forteller Mohn.

Dan P. Neegaard

Det lengste vokalist Emilie Christensen (32) i poptrioen No. 4 har bodd unna Oslo, er Jessheim. – Jeg unnlot å søke jazzlinjen i Trondheim fordi det var så langt dit.

Hjemmekjære

«Her lærte jeg å gå, det gjorde pappa òg/her har man vokst opp og bodd i over tusen år/en storby i en skog, innerst i en fjord, nesten seksti grader nord.»

Slik lyder deler av åpningsverset i låten «Oslo forteller» fra den nyeste platen Hva nå. Forkjærligheten for hovedstaden er blitt et av bandets signaturtrekk, noe som gjør nominasjonen ekstra stas.

– Gøy at vi får noe igjen for at vi bare vil være her i Oslo, sier Christensen.

Da alle vennene reiste på ryggsekktur eller søkte seg inn på universiteter i andre byer og land etter videregående, ble de tre musikerne værende i hjembyen.

Dan P. Neegaard

– Et utrolig fint sted å vokse opp

Christensen forteller at låten «Jeg har aldri sett elg», der refrenget lyder «Marka er eksotisk nok for meg, der kan jeg kanskje se elg», handler om nettopp denne følelsen.

– Hva er det beste og verste ved Oslo?

– Jeg synes det er veldig fint at det er så mange trær her. Ironisk, siden jeg synger at jeg er mer glad i mennesker enn i trær, men jeg føler at det er mye grønt i Oslo. Det er deilig, sier Christensen.

– Det verste ved Oslo er at de river historisk viktige bygninger. Leve Y-blokken! sier Julia Witek.

Christensen opplever at mange som kommer utenbysfra, ikke forstår hvordan det er mulig å vokse opp i hovedstaden.

– Jeg føler kanskje låtene kan være en måte å formidle at Oslo er et utrolig fint sted å vokse opp.

