Værmelder: Skiføret i Oslo vil holde seg – kanskje til jul

– Vi har vært på Ullevålsæter. Det var gøy! Og de hadde kjempegode boller, sier Emma Stueflotten.

Hun feirer tiårsdagen på skitur i nypreparerte løyper sammen med familien og hunden Fie. Alle er medlemmer av Lyn skiklubb og har gledet seg til skiføre i Oslomarka.

– Vi skal på juleferie til Afrika, så da må vi få gått litt på ski før vi drar, sier lillebror Trym (8).

Lykkelig løypesjef

Løypemannskapene fra både Skiforeningen og kommunen jobber for full maskin for å gjøre sporene og skiopplevelsene i Oslomarka så gnistrende som mulig.

– Dette er en veldig god dag, Det ser superbra ut, jubler Trine Rom Giving i Skiforeningen.

– Det er kommet masse snø. Helt fantastisk, sier hun.

Skiforeningens løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff er også lykkelig etter snøfallet.

– De er nå skiføre i alle markene. Fra Frognerseteren og Sognsvann har Bymiljøetaten kjørt løypemaskin, forteller hun.

Skiforeningen

Kan være litt grus i sporene

Hun advarer likevel om at 20 centimeter snø ikke er så veldig mye.

– Når man presser den sammen, stikker det gjerne opp litt grus og lyng. Hvis man har et par gamle ski, vil jeg anbefale at man bruker dem, sier hun.

Hun ber også av samme grunn folk passe på litt ekstra og ta det varsomt i nedoverbakkene. Selv planla hun lørdag årets debuttur på Sollihøgda, men medga at det kanskje ikke ville bli en svært lang tur.

– Man blir fort sliten i starten av sesongen, sier Sheriff.

Morten Uglum

– Helt perfekt

På parkeringsplassen ved Sognsvann er Helene Klæt Gjersheim (29) og Roar Kolstad (31) i full gang med prepping av ski.

– Vi prøvde oss litt innover i sted, men kjente at vi hadde noe gammelt klister under skiene. Så da måtte vi snu for å få fjernet det, sier Gjersheim.

Det er første gang i år de to går på ski i Marka.

– Vi var forberedt på at det kanskje ikke var preparert, men her er det kjempefine løyper, sier Gjersheim.

– Det er helt perfekt sånn som det er nå, sier Kolstad.

Værmelder: Snøen blir liggende

Vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe bekrefter lørdag at skiføret vil holde seg.

– Vi ser ingen definitiv slutt på det. Snøen blir liggende en god stund fremover, kanskje til jul, sier han.

Meteorologen sier det vil komme en to-tre plussgrader i sentrum mandag, men at en tørr kald nordavind sikrer føret i marka. Etter mandagen varsler han nye minusgrader.

Skiforeningen fraråder i sin føremelding folk mot å prøve å gå ut på islagte vann. De fleste vannene i Marka er fortsatt ikke farbare selv om isen ligger mange steder.

– Det er fristende å prøve seg utpå, men dette må vi på det sterkeste fraråde uten sikkerhetsutstyr og kunnskap om å ferdes på tynn is, advarer Skiforeningen.