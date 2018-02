Kaldgufs fra øst kan gi rekordkulde når våren kommer

Noen synes vi er inne i den flotteste vinteren i manns minne. De kan glede seg til fortsettelsen. Det som er lei og synes at det er nok nå, kan grue seg. Det er ikke over ennå.

– Nei, det ser ut til å bli mye vinter i hele landet i dagen fremover. Kald luft fra øst er på vei. Snøen som er kommet, den blir liggende en god stund til, sier statsmeteorolog Morten Granerød.

Synes du det er kaldt? Her er det kaldt

Han anbefaler folk å vente med å pakke bort ullundertøyet. Det kan bli godt å ha en stund til.

Bunnpunktet ventes 1. mars

I hans prognoser set ut til å bli aller kaldest torsdag 1. mars. Da samler kvikksølvet seg i bunnen av termometeret: Yr varsler 18 blå på Blindern på morgenkvisten.

– Det er da det er på det aller kaldeste. Men nå er vi omsider kommet så langt ut i året at sola begynner å ta så det monner. Jeg merket det på vei til jobb i dag. Derfor stiger temperaturen utover dagen, sier Granerød.

Prognosen sier at sier at det skal være −8 på ettermiddagen.

Det er kommet så mye snø at det ikke er plass til mer. Det er fullt.

– Det illustrerer hvordan det kan bli. Men det er langt frem, så vi skal være forsiktige med å være for kategorisk. Men alt tyder på at det blir kaldt, sier Granerød.

Kaldeste på 31 år?

Slår prognosen til, så blir det kaldere enn det har vært på Blindern i mars på 30 år.

5. mars i 1987 ble det målt 18,4 minusgrader på Blindern. Siden har det ikke vært kaldere der i den første vårmåneden.

– Og mange steder vil det bli enda kaldere enn på Blindern. I fjellet må en være forberedt på 20 kuldegrader og kanskje enda mer. Også i mange lokale «kuldehøl» vil det bli kaldere, sier Granerød som også fyrer av et skremmeskudd når vi spør om prognoser så langt frem er til å stole på.

– Det viser seg ofte at prognosene har problemer med sprengkulde. Det blir ofte kaldere enn de varsler.

Kald fotballstart?

– 10. mars sparkes fotballsesongen i gang?

– Så langt frem skal jeg være forsiktig med å si noe, men når Sibir-kulden kommer, så har den lett for å bli her en stund. I øyeblikket ser det ut til at bunnpunktet nås 1. mars.