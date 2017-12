Oslo før: Når kroppen gir navn

Hodeøya

Et hode sitter på toppen av kroppen, liksom den 49 meter høye kollen nord-øst på Hovedøya er øyas høyeste punkt. Den var følgelig den første delen av øya som først kom over vannet da tunge ismasser smeltet for ca. 10.000 år siden og gjorde at landet steg.

Og fordi et hode heter «hǫfuð» på norrønt mål, ble denne første synlige delen kalt «Hofuðøya».

Derfor kunne godt øya i dag hett «Hodeøya». Men kanskje ettertiden heller syntes at den var en Hovedøy, siden den ble et svært viktig område, først religiøst og så militært?

Nesegården

Som en lang nese skyter «Nestangen» ut nord i Maridalsvannet og er grunnen til at gården rett ved en gang fikk navnet «Nes». For som ellers i landet navnga dette neset i en tidlig fortid både nærmeste sted og gård. Og det korte navnet forteller at Nes gård er svært gammel; naturnavn i ubestemt form entall er nemlig de aller eldste vi har.

Vippetunga

Kartverket.no (illustrasjon)

En tange er noe som stikker ut i terrenget på samme måte som vi kan stikke ut tunga; det er i grunnen samme ordet, slik det for eksempel ble navnet på Vippetangen og på gårdene Tangen, Søndre Tangen og Nordre Tangen rett ved der Sørkedalselva lager en lang tunge der den renner ut i Bogstadvannet.

Albueelva

En bøyd albue kaltes en «ǫln» på norrønt mål, og det latinske ordet «ulna» betyr underarm. Følgelig er det nærliggende å tro at Alna fikk navn etter de store svingene den gjør nedover i det flate våtmarksområdet ved Smalvollen.

Leif Gjerland

Der lager elva stadig større slynger som gjør at den til slutt har laget noe som ser ut som en slange. Den som tar toget opp Groruddalen, kan se det tydelig når man passerer Smalvollen.

Sentrumsryggen

Leif Gjerland

Det langstrakte høydedraget fra Sankthanshaugen til festningen kalles «Akerryggen», og er som en ryggrad som markerer Oslos sentrums to deler.

Den er lett å lese i landskapet der den gir oss god utsikt, bl.a. fra Sankthanshaugen, Egeberg, Gamle Aker kirke og Kontraskjæret.

(Artikkelen bygger på Leif Gjerlands bok «Oslonavn», utgitt i 2017.)