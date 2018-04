Snøen har smeltet. Dagene er lengre. Bysykkelsesongen er i gang. Kanskje er årets første bad unnagjort? Festivalsommeren i Oslo er også på vei, og for mange er et stopp innom en festival eller to selvsagt.

Her er en kjapp oppdatering for deg som sitter på gjerdet og skal bestille billetter til årets sommerfestivaler.

Piknik i Parken 15.–17. juni

– Vi jakter alltid de store musikalske opplevelsene. Vår målsetting er at du kommer inn med en favorittartist, for eksempel Phoenix, og går ut med ti, sier pressesjef Lars Baade.

Piknik i Parken slipper flere artister denne uken. Om et par uker går de også ut med programmet til alt det andre, det som Baade omtaler som «mer enn musikken».

– Du kommer inn i vårt Piknik i Parken-univers og legger igjen livet på utsiden. Det skal selvsagt være masse konserter, band og artister, men også mat, drikke, kurs og andre opplevelser, forteller han.

Baade nevner i fleng yogakurs, barnedisco, vinsmaking og blomsterbinding. Et av de nye konseptene i år er en egen storskjerm som det etter hvert blir sluppet et filmprogram til.

Baade påpeker at de fortsatt har mange dagsbilletter igjen, men at det er få festivalpass igjen.

– Det er ikke veldig lenge til vi er tomme for festivalpass. Vi ser mer og mer at vi har fått et lojalt publikum som kjøper tidlig, og det er selvsagt veldig stas, sier han.

Fakta: Headlinere til Piknik i Parken Phoenix / Susanne Sundfør + blant andre Rhye, Kelela og Jacob Banks.

Øyafestivalen 7.–11. august

– Det er under 2000 ukepass igjen og dagbillettene går kjappere enn de gjorde i fjor, så vi forventer å være utsolgt i god tid før sommeren, sier Jonas Prangerød, pressesjef i Øyafestivalen.

Det er ikke flere headlinere igjen, men Prangerød lover at det kommer flere spennende bookinger jevnt og trutt i tiden fremover, både norske og utenlandske.

– Vi er i innspurten programmessig. Normalt er programmet klart i slutten av mai.

Annen planlegging er også i normal rute.

– Sceneoppsettet er det samme som i fjor. Det er alltid litt nytenking og utvikling, men vi har ikke gjort noen voldsomme forandringer, sier Prangerød.

Fakta: Headlinere til Øyafestivalen Kendrick Lamar / Arctic Monkeys / Lykke Li / Arcade Fire / Cezinando / Patti Smith / Fever Ray / St. Vincent / deLillos spiller Neste Sommer / Charlotte Gainsbourg / No. 4

Findings Festival 17.–18. august

– Vi ligger godt i rute, og salget ligger som forventet. Vi er godt fornøyde med salget så langt og ligger an omtrent som i fjor, sier pressekontakt Liv J. Johansen i Findings Festival.

I fjor økte de kapasiteten fra 18.000 til 20.000 pr. dag og satte publikumsrekord. I år skal de bygge videre på konseptet med to scener som de lanserte i fjor.

– Nummer to-scenen vår er jo på størrelse med hovedscenen på andre festivaler. Det er en scene som har mer fokus på liveopptredener. Det var en stor endring i fjor som vi skal videreføre, sier Johansen.

Utover det er det ingen store endringer foreløpig.

– Men vi er alltid i tenkeboksen og jobber med nye ideer, så ingenting er hugget i stein, sier Johansen.

Så langt er fire headlinere bekreftet, men Johansen lover flere store artister til Findings’ femårsjubileum.

Fakta: Headlinere til Findings Post Malone / Axwell^Ingrosso / Zara Larsson / Arif x Unge Ferrari

Over Oslo 20.–23. juni

– Vi trenger bare å bli kvitt litt snø, så er vi klare, sier Lars Petter Fossdal, daglig leder i Over Oslo.

Tre av fire dager er allerede utsolgt. Lørdag er siste dag igjen, mest fordi artistene til denne dagen ble lansert litt senere enn de andre.

– Det blir en vanvittig konsertsommer. Oslo må jo være den byen i verden som har flest billetter til salgs pr. innbygger i sommer, så det er ikke gitt at alt skal gå på skinner. Derfor er det veldig betryggende å være der vi er nå.

Programmet er fullt med unntak av talentprosjektet Gnist, et samarbeid mellom Gramo, DNB og Over Oslo, hvor 10 artister blant annet får muligheten til å spille.

– De store tingene ligger, med to scener med én artist om gangen. Hver dag har profiler som er gjenkjennbare for publikum slik som tidligere år. Vi har alltid brukt mye krefter på service og komfort, og det gjør vi også i år. Områdeutformingen blir noe annerledes i år, men nyvinningene får bli en hyggelig overraskelse til de som kommer, sier Fossdal.

Fakta: Headlinere til Over Oslo Rag ’n’ Bone Man / Sigrid / Supertramps Roger Hodgson med Oslo-Filharmonien / DumDum Boys / Raga Rockers / Stargate / Sugarhill Gang

Norwegian Wood 14.–16. juni

Norwegian Wood begynte å selge billetter først to uker før påske og setter inn markedsføringsstøtet nå, men mener at billettsalget går bra.

– Vi vet at vi selger best først når det nærmer seg festival, sier Robby Gundersen, sponsor- og partneransvarlig for Norwegian Wood.

I år har Norwegian Wood også valgt å satse mer på dagspass enn på festivalpass.

– Vi er veldig fornøyde om det kommer 5000–6000 publikummere hver dag.

Så langt er seks headlinere booket til Norwegian Wood, men det kommer flere etter hvert. Oppsettet er som vanlig to scener, men den minste har i år fått navnet Woodville.

Ny festivalsjef i år er ølgründeren bak Sagene Bryggeri, Henning Thoresen. Den største forskjellen i år blir dermed en mye større satsing på mat og drikke.

– Vi satser på gode råvarer, kortreist mat og norsk øl. Også er halvliterne tilbake og erstatter 0,4 øl.

Dag Kjærstad står bak mattilbudet. Norwegian Wood lover også en lanseringsoverraskelse når det kommer til mat- og drikketilbudet i år.

Fakta: Headlinere til Norwegian Wood Travis / Rival Sons / The Rainmakers / Di Derre / Jason Isbell / Thåström

Flere Oslo-festivaler

Oslo Jazzfestival er en av Oslos største festivaler med mellom 70 og 90 konserter hvert år og pågår fra 11. til 18. august. Så langt har festivalen booket Cory Henry and the Funk Apostles som den største headlineren.

Låtskriveren Terje Nilsen skal spille en eksklusiv konsert med KORK i Oslo Konserthus. I tillegg er en gammel og en ny norsk kritikerfavoritt booket, henholdsvis Solveig Slettahjell og Charlotte Dos Santos.

Mini-Øya blir i år igjen arrangert for familier med barn. Norges største barnefestival finner sted i Tøyenparken 9. og 10. juni.

Årets artister så langt er Sondre Lerche, Hkeem, Datarock, Lissie og en rekke andre.

I tillegg blir det sniktitt på Riksteatrets oppsetning av Georgs magiske medisin av Roald Dahl og masse aktiviteter for barn og lekne foreldre.

Havna 0150 er en nystartet festival for publikum som liker hip hop og R & B. Den finner sted på SALT rett foran Operahuset på Festningsallmenningen i Oslo.

Av artistene som er booket, er 2 Chainz den største. Asap Ferg og den norske duoen Sushi x Kobe kommer også, samt den britiske mororapperen Big Shaq.

Elektronikafestivalen Sommerøya foregår 17. og 18. august. Programmet er ennå ikke sluppet, men festivalen vil som tidligere år i tillegg til musikk stille ut kunst og arrangere workshops, debatter og foredrag om technokultur og tilhørende temaer.

Strengt tatt ikke en Oslo-festival, men storsatsingen Kadetten tiltrekker seg et stort Oslo-publikum. Strandfestivalen finner sted på Kadettangen i Sandvika 3. og 4. juli.

Med fokus på urban- og popmusikk fyller Kadetten plakaten med store navn som Khalid, Ty Dolla Sign, Tyler The Creator og Anderson Paak.