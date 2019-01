1. Crap Comedy Festival

Komiker Martin Beyer-Olsen startet Crap Comedy festivalen i 2011, og siden da er festivalen blitt godt etablert. Festivalen går inn i sitt niende år på Parkteatret. På plakaten står Rory Scovel, kjent fra Amy Schumer-filmen I Feel Pretty. I tillegg kommer Bridget Christie, som selger ut alle showene sine i Storbritannia med prat om feminisme, Trump, atomapokalypse og metoo.

Fullt program finner du her.

Hvor: Parkteatret

Når: Torsdag til lørdag

2. Par i gitar på Chat Noir

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Jan Eggum og Halvdan Sivertsen har tatt noen nye (gitar)grep og er klare med både nye og gamle sanger. I showet Vi to er ikke Romeo og Julius byr gitarkameratene på skråblikk på verden og hverandre. Med bare to stemmer og to gitarer ønsker de å fylle Chat Noir med tilstedeværelse, trøkk, latter – og forhåpentlig myke, magiske øyeblikk.

Se chatnoir.no/forestillinger for spilletider og billettpriser

Hvor: Chat Noir

Når: Premiere torsdag kl. 19.30, spilles frem til 9. februar

3. Nær-USA-opplevelse

«Interstate» er navnet på americana-festivalen som inntar Vulkan, Pokalen og Smelteverket i Mathallen denne helgen. Torsdag tyvstarter de med honkytonk-party. Fra fredag og lørdag blir det country og western, låvedans, med mer. Søndag avsluttes moroa med gospelbrunsj kl. 13 i Mathallen. Artister fra både Norge og det store utland (England og USA) kommer.

Se fullt program på osloamericanaweekend.no

Hvor: Vulkan Arena/Pokalen/Smelteverket

Når: Torsdag kl. 20, fredag og lørdag fra kl. 18

4. Fest som Django

Promo

Hvert år siden 1980 er gitaristen Django Reinhardt blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etter hvert er kopiert i over 50 land. Den norske Django-festivalen er dog den eldste av disse. Den ble startet av Jon Larsen fra Hot Club de Norvège. I år går festivalen over tre dager og starter med boklansering og jubileumsfeiring.

Fullt program finner du hos www.cosmopolite.no

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag til lørdag

5. Se Norges dårligste film

CINEMATEKET

Har du hørt om den norske filmen I ungdommens makt (1980)? Ikke det? Det er kanskje ikke så rart. Filmen ble slaktet av et samlet pressekorps, som raste over mangelen på kvalitet i norske filmer. Filmen har den selsomme æren av å ha blitt kåret til Norges verste film av bladet Filmmagasinet – foran legendariske kalkuner som Himmel og Helvete og Dis. Regissør Roar Skolmen, som også lagde den omtalte Lucifer - sensommer gult og sort, har derimot sine forsvarere. De sammenligner ham med Ken Russell. Nå kan du gjør deg opp din egen mening. Cinemateket viser filmen, og regissør Skolmen vil være til stede.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 19

6. Hør Oslo-Filharmonien før Spania-turneen !

Trygve Indrelid

Oslo-Filharmonien besøker Barcelona, Madrid og Zaragoza under sin Spania-turné i tidsrommet 29. januar til 1. februar med sjefdirigent Vasily Petrenko og klaversolist Simon Trpčeski i spissen.

Torsdag og fredag kan du høre noe av det de skal spille i Spania, i Oslo Konserthus. Da står Sibelius' mesterverk Symfoni nr. 5 og Brahms' Pianokonsert nr. 2 på programmet.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

7. Discofest på museet

Norsk Folkemuseum fyller 125 år. Nå spør de hva som preger fortellingene om Norge i dag – og hvor Norsk Folkemuseum skal gå i fremtiden. Forfatter Roy Jacobsen, forsker Nina Witoszek, historiker Morten Ottosen og leder av Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise er invitert til å gi sine svar på spørsmålene.

Etterpå kan man oppleve museet i nytt lys: Lyskunstnerne Reidun og Ingrid Solvik og Gard Gitlestad lys- og lydsetter deler av Friluftsmuseet. Setesdalstunet blir til China Town, Bedehuset står under vann, og Stavkirken blir belyst og fylt med elektronisk musikk og discokule.

Se mer på norskfolkemuseum.no/nytt-lys

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Fredag til søndag fra kl. 18

8. Stum film for full musikk – og alle barna

CINEMATEKET

Stumfilmkonsertene på Cinemateket er blitt en populær programpost. Denne søndagen blir det slapstick-komikk med Buster Keaton i Sherlock jr. fra 1924. Pianist Kjetil Schjander Luhr improviserer musikken til filmen hvor Keaton spiller rollen som kinomaskinist og mesterdetektiv. Stumfilmkonserten er en del av Barnas Cinematek.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Søndag kl. 14.00

9. Hørt om afrotrap?

Den franske artisten MHD kaller musikken sin afrotrap, en sjanger som blander parisisk rap med afropop og er krydret med rå trap. Debutalbumet fra 2016 var en suksess, og nå foreligger straks oppfølgeren 19. Det er ingen tilfeldig valgt tittel. MHD vokste opp i Paris' 19. arrondissement, og albumet består av 19 låter. Da passer det fint at han besøker oss i 2019 ...

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag kl. 20

10. Disney på glattisen

Disney On Ice

Disney on Ice er tilbake med sitt årlige isshow hvor kjente og kjære karakterer fra filmene lager show for både store og små. I The Wonderful World of Disney On Ice møter du Mikke, Minni, Donald, Langbein, Snehvit, Simba og mange andre.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.00, lørdag kl. 10.30, 14.30 og 18.30 og søndag kl. 10.30 og 14.30