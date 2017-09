Oslo-skoler som sliter, får 15 millioner kroner ekstra

Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo. Skolene som får ekstra støtte, har alle under 3,5 i karaktersnitt ved inntak.

– Vi foreslår nå et krafttak. Det er aldri for sent å gjøre noe, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

«Verstingliste» over skoler i Oslo

Ifølge byrådet for oppvekst og kunnskap har disse åtte videregående Oslo-skolene «utfordringer med en opphopning av elever med svake faglige resultater og sosiale utfordringer»:

Stovner Persbråten Bjørnholt Holtet Hersleb Ulsrud Hellerud Etterstad

Disse settes inn i såkalte utviklingsløyper som «omfatter mange mer kortsiktige tiltak»:

Fakta: Utviklingsløypen Kartlegging av situasjonen på hver enkelt skole, med intervju med lærere og observasjon av undervisning og skolemiljø. Dette for å få en mer presis oversikt over situasjonen på skolen. Tiltakspakke som skolene kan velge fra med utgangspunkt i kartleggingen, blant annet flere miljøarbeidere, helsesøstre, NAV-veiledere, mindre klasser og ekstra undervisning. På en av skolene har vi nå fått på plass et eget team med 12 medarbeidere, som arbeider med miljø, helse, sikkerhet og kultur på skolen. Ekstra erfarne lærere til å veilede lærere på flere av skolene. Et nytt samarbeid med politiet og tjenestene i bydelene, som innebærer at skolen får lett tilgang til politi, barnevern og andre tjenester. Et eget nettverk for de åtte skolene, der de skal følges opp og samarbeide om utprøving av tiltak.

– Situasjonen er alvorlig

Byrådslederen og skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen. Men nå er de også nødt til å ta grep på videregående.

– Situasjonen er alvorlig. En av fire fullfører ikke videregående. Veldig mange av dem som dropper ut, havner utenfor samfunnet, sier byrådsleder Johansen til Dagsavisen.

Pengene skal skolene få bruke til det de selv mener er viktigst, etter at de har gjennomført en såkalt ståstedsanalyse. Til nyttår skal da skolene kunne ansette det de trenger, enten det er miljøarbeidere, psykologer, lærere eller noe annet.

Kommunen setter av 15 millioner hvert år i fire år.