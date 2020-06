Høyrepolitiker vil ha 18-års aldersgrense for lystgass

Lystgass er blitt et utbredt rusmiddel i hovedstaden. – Rikspolitikerne bør vurdere å innføre 18-års aldersgrense for å kunne kjøpe lystgass, som Danmark har gjort, mener Mehmet Kaan Inan i Oslo Høyre.

Mehmet Kaan Inan (t.v.) fra Oslo Høyre vil ha 18-års aldersgrense for kjøp av lystgass, som brukes som rusmiddel i Oslo. Her sammen med James Stove Lorentzen fra Oslo Høyre. Paal Audestad

15. juni 2020 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere i juni kunne Aftenposten fortelle om funn av 500 gasspatroner rundt Sørenga i Oslo. Også på Grünerløkka og langs Akerselva ble det funnet gasspatroner.

Lystgassen i patronene inhaleres, gjerne fra ballonger, for en ruseffekt.

Også Tolletaten i Svinesund meldte i starten av juni om at de har beslaglagt tusenvis av patroner på vei inn i Norge.

Noen av gasspatronene som ble funnet på Sørenga i Oslo tidlig i juni. TOMM W. CHRISTIANSEN

Professor advarer

Det vanligste bruksområdet for disse patronene er i kremdispensere til bakeri- og restaurantdrift. Inhaleres de, skal de føre til en lett og kortvarig rus.

Det advares om at en for høy dose kan føre til kvelning dersom man ikke får i seg nok oksygen.

– Lystgassen tar opp mye plass i lungene. Det gjør at det blir mindre plass til luft i lungene. Luften inneholder 20 prosent oksygen, og det trenger vi for å overleve. Fortynnes oksygennivået ned til 10–15 prosent, kan man få alvorlig oksygenmangel til hjernen og hjertet, sier professor i anestesiologi Johan Ræder.

Ved langvarig bruk med nok oksygen, altså jevn rus i mer enn 12 timer, eller ved hyppig eller daglig bruk, risikerer man også nerveskader og skader på DNA-et. Man kan få problemer med følelsen i føttene. I tillegg kan man få blodmangel som følge av skader på benmargen. Gravide som misbruker lystgass tidlig i svangerskapet, kan ha en større risiko for abort og misdannelser på fosteret, opplyser Ræder.

Vil gjøre som Danmark

Nå ønsker Mehmet Kaan Inan fra Oslo Høyre en aldersgrense for kjøp av slik lystgass.

– Rikspolitikerne bør vurdere å innføre en 18-års aldersgrense for å kunne kjøpe lystgass, som de har gjort i Danmark. Det tror jeg er klokt. Det vil sende et signal ut i samfunnet om at dette kan brukes som et rusmiddel og potensielt være livstruende.

Fra Sørenga tidligere i juni. TOMM W. CHRISTIANSEN

Da Danmark innførte aldersgrense tidligere denne måneden, uttalte danskenes næringsminister Simon Kollerup:

– Lystgass kan være livsfarlig. Derfor er det avgjørende for regjeringen at vi raskest mulig får bremset misbruk av lystgass som rusmiddel blant unge.

Vanlig i andre land

Det resonnerer med tankene til bystyrerepresentant Inan, som sitter i helse- og sosialutvalget i hovedstaden.

– Effekten av rusmiddelet varer i kanskje to minutter, men konsekvensene kommer ofte etter rusen. Du kan bli kvalt, få nedsatt balanse, og det kan føre til hjerneskader. Dette er jo egentlig ikke et nytt rusmiddel. På barer og utesteder i utlandet kan man kjøpe lystgass i ballong for under ti kroner. Nå har denne trenden kommet til Norge, og det er utrolig bekymringsfullt. Jeg tror ikke de som bruker lystgassen vet hva de begir seg ut på, sier Mehmet Kaan Inan.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding