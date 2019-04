I februar var det flere presseoppslag om lang ventetid for å få time til passbestilling i Oslo. Da det ble lagt ut 500 passtimer til en lørdag i mars, ble timene booket på en drøy time. Dette var før høysesongen hadde begynt.

Nå har Oslo politidistrikt bestemt seg for å utvide åpningstidene på passkontoret kraftig. I mai og juni vil kontoret være åpent hver lørdag, også pinseaften.

I tillegg blir det kveldsåpent til klokken 17.30 fire dager i uken. De nye åpningstidene gjelder fra mandag 29. april.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bestille pass. Nå kan man for eksempel bestille etter jobben eller på lørdager, sier avsnittsleder Bekim Olomani i Oslo politidistrikt.

April, mai og juni er å regne som høysesong for passbestilling. Derfor vil kontoret være lørdagsåpent til og med juni. Når det gjelder utvidet åpningstid på ettermiddagen, blir ordningen permanent.

Fakta: Bestille nytt pass? På politiet.no kan man bestille time for passbestilling. Her finner man også annen nødvendig informasjon om passbestilling. Passkontoret på Grønland utvider åpningstider fra 29. april: Mandag, tirsdag og torsdag: 08–17.30. Onsdag: 10–17.30. Fredag: 08–14.30. Lørdag: 08–14. Det blir slutt på lørdagsåpent passkontor fra juli, men utvidet åpningstid på ettermiddagen blir permanent. Politiet oppfordrer publikum til å sjekke politiets nettsider for oppdaterte tider for de forskjellige køene og kontorene.

Bestilte pass åtte måneder i forveien

Avsnittsleder Olomani sier at pågangen til passkontoret ikke har vært ekstra stor i år, men på grunn av flere presseoppslag i februar var det mange passøkere som fikk panikk.

– Da mediene skrev at det nesten ikke var ledige passtimer, ville mange bestille time. Det var noen som ville ha nytt pass i februar fordi de skal reise på høstferie i oktober. Akkurat da merket vi en panikkstemning, men vi ser samtidig at det er færre drop-in-kunder. Alt i alt så har vi hatt nesten like stor pågang hittil i år som i fjor.

– Hvorfor utvider dere åpningstidene nå?

– Dette begynte vi å planlegge i fjor høst. Vi ønsker å gi publikum et bedre tilbud. Derfor blir åpningstidene utvidet, svarer Olomani.

De nye åpningstidene gjelder kun for passkontoret på Grønland. Kontoret er styrket med åtte flere ansatte sammenlignet med i fjor. Ifølge Olomani er flere nye ansatte på vei.

17.000 pass i mai

Det er større pågang på passkontoret første halvår enn andre halvår. Pågangen topper seg i perioden rett før fellesferien. Olomani regner med at det blir utstedt 16.000-17.000 pass i Oslo politidistrikt i mai i år. I 2018 ble det utestedet 15.000 pass i mai.

Skal du ha nytt pass raskt, kan det være lurt å følge med på nettsidene til politiet fredag ettermiddag.

– Vi ser an bemanningen og legger ut noen ekstra timer fredag ettermiddag for den påfølgende uken, forklarer Olomani.

Han legger til at det kun blir timebestilling på lørdager. Passkontoret er åpent for drop-in-kunder fra klokken 8 alle ukedager bortsett fra onsdager. Olomani fraråder publikum å satse på drop-in-timer.

– Vi har ikke så mange drop-in-timer. Derfor anbefaler vi at folk bestiller time, er det klare rådet fra Olomani.