Oslo kommune ble tatt på sengen da en ny leverandør fikk kontrakten med å levere ladeløsningen til kommunens elbilladere.

800 av Oslos 1300 ladepunkter for elbil var fredag ute av drift fordi de manglet en programvareoppdatering.

Det er Fortum som har fått kontrakten. Teknikere fra selskapet har i helgen stått på for å oppgradere programvaren. Tirsdag formiddag var det fremdeles godt over 300 ladepunkter som ikke fungerte.

– Vi er flere personer som er ute for å oppgradere. Jeg regner med at 90 prosent av ladepunktene vil være klare for bruk i løpet av tirsdagen. Og senest på torsdag vil alle være oppdatert, sier Snorre Sletvold, laderådgiver i Fortum.

Kan ikke bruke SMS

Sletvold jobbet med dette også i helgen. Oppgaven består i å kjøre fra ladestasjon til ladestasjon og koble ladestasjonen til en bærbar datamaskin som oppgraderer programvaren.

– Det tar 10–12 minutter på hver ladestasjon, men litt lengre tid å kjøre fra stasjon til stasjon. Dermed rekker jeg 10–15 ladestasjoner i løpet av en dag, sier Sletvold.

Med den nye løsningen går det ikke an å bruke SMS til å starte ladingen, noe som inntil nylig var mulig. Fortum regner med at SMS-løsningen vil være tilbake om kort tid.

Store problemer

Norsk elbilforening har i lang tid sagt at Oslo har for få offentlige ladepunkter. De siste problemene med lading skaper enda mer fortvilelse i foreningen. De siste dagene har foreningen fått flere henvendelser fra fortvilte elbileiere som ikke har fått ladet doningen.

– Situasjonen er uholdbar. Når nesten halvparten av laderne i Oslo slutter å virke, er det alvorlig. Det er allerede altfor få ladestasjoner. Og når de heller ikke virker, blir det enda vanskeligere å velge nullutslippsbiler, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

– Vi forventer at problemene blir fikset så raskt som overhodet mulig, og at det tas grep for å unngå at slike situasjoner skjer igjen. Vi er helt avhengig av at dagens elbilister er fornøyde med å velge elbil og anbefaler det videre til sine naboer og kolleger. Ellers oppnår vi ikke målene om drastiske kutt i utslippene, legger han til.

– Burde vært bedre planlagt

Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, sier at alle ladestasjonene skal fungere igjen i løpet av uken.

– Den nødvendige oppgraderingen må gjøres fysisk. Derfor tar det noe tid, sier Olsen.

– Hadde dere ikke tenkt på dette da dere valgte ny leverandør?

– Jeg kjenner ikke helt bakgrunnen for dette, men dette burde ha vært planlagt bedre, svarer Olsen.

Hun legger til at kommunen prioriterer å oppgradere ladestasjoner i områder der det er få lademuligheter, som for eksempel i boligområder i sentrumsnære bydeler.

Rune Gjøs, leder av mobilitetsdivisjonen i etaten, sier at det er én type ladestolper som nå trenger oppdatering.

– Vi oppgraderer en gammel teknologi med en ny programvare. Med det nye systemet vi installerer nå, vil vi ha muligheten til å styre alt fra en PC. Og så jobber vi med for å få én type baksystem for alle ladestasjoner i Oslo, sier Gjøs.

– Når kommer SMS-løsningen tilbake?

– Nye SIM-kort installeres som en del av oppgraderingen og kommer i drift når det nye baksystemet er rullet ut. Trolig i løpet av kort tid, svarer Gjøs.