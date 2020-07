Politiet reagerer etter råkjøring på E6: – Det er ikke en lukket racingbane, det er en offentlig vei

Én eneste politibetjent på motorsykkel beslagla seks førerkort på to dager i Oslo-trafikken. Alle de seks mistet lappen på E6 ved Furuset/Alnabru.

Politiet er bekymret for fartsnivået på hovedveiene i Oslo-området. Politiet

8 minutter siden

– Én politibetjent skrev ut 27 reaksjoner på grunn av fart fredag kveld og lørdag kveld. Seks av disse reaksjonene var førerkortbeslag. Høyeste fart ble målt til 128 kilometer i timen, forteller Finn Erik Grønli, sjef for trafikkorpset i Oslo-politiet.

På den sterkt trafikkerte motorveien E6 nord for Oslo er fartsgrensen 80 kilometer i timen. Alle som har kjørt der vet at mange bryter fartsgrensen.

– E6 på en fredags- og lørdagskveld er ikke en lukket racingbane. Det er en offentlig vei der alt kan skje. Vi er bekymret for fartsnivået på hovedveiene i Oslo, sier Grønli.

En av Oslo-politiets uniformerte motorsykler. Politiet

Politiet er bekymret for fartsnivået fordi de vet at høy fart er årsak til mange ulykker, og at høy fart fører til større skader når det skjer en ulykke.

– Vi har hatt en del stygge ulykker i år. Hittil i år har vi hatt flere dødsulykker enn i hele fjor. Vi ser at risikovilligheten er for stor. Det kjøres for fort over alt, hele tiden, for å si det litt flåsete. Høy fart utløser mer energi. Mye krefter blir satt i spill og det får konsekvenser, sier Grønli.

Finn Erik Grønli, sjef for trafikkorpset i Oslo-politiet. Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I tillegg til politibetjenten som kjørt motorsykkel på E6, hadde politiet laserkontroll et par timer på Østre Aker vei. Det førte til 17 forenklede forelegg for fart og en bilfører ble anmeldt fordi han ikke hadde gyldig førerkort.

– Og så fikk en bussjåfør forenklet forelegg på grunn av mobilbruk. Han kjørte 45 kilometer i timen, nesten halvparten av lovlig hastighet, fordi han tastet på telefonen, forteller Grønli.

50 prosent flere førerkortbeslag

Det er ikke bare i Oslo at det kjøres altfor fort på veiene. I UPs distrikt øst har man hittil i år beslaglagt mange flere førerkort på grunn av fart enn i fjor.

De siste seks ukene før 14. juli beslagla UP-patruljene i dette distriktet 330, skriver NRK. Det er en økning på over 50 prosent sammenlignet med i fjor.

Distriktsleder Kai Voldengen sier til NRK at UP har sett en kraftig økning over tid.

– Jeg vet ikke om korona-situasjonen har gjort noe med folk ute, men vi avdekker veldig mange høye hastighetsovertredelser, sier han til NRK.

Utrykningspolitiet i hele landet tok førerkortet fra 2.487 personer frem til mai i år, skriver Dagbladet. Det er en økning på 20 prosent i forhold til samme periode i fjor.