– Det vil hindre at de bruker hverandres utstyr, og det vil hindre dødsfall, sier Mehmet Kaan Inan (H) om forslaget.

Han er bystyremedlem og helsepolitiker for Høyre i hovedstaden. Nå ønsker han at Oslo kommune skal gjenåpne et sprøyterom-tilbud.

Da de strenge smitteverntiltakene mot koronaviruset ble iverksatt for tre uker siden, ble de fleste tilbudene til gatenarkomane stengt. Det inkluderte sprøyterommet i Storgata, som blant annet tilbyr rusmisbrukerne rent brukerutstyr og trygge omgivelser med helsepersonell til stede.

– Det er ikke så viktig om det er et telt eller et rom, det viktigste er at de får et tilbud, sier Inan.

Han mener at det på kort sikt er raskest og enklest å åpne et telt som brukerrom, siden det kan spesialinnredes med tanke på smittevern.

– Jeg har tillit til at kommunen får gjennomført det på en måte som er i henhold til smittevernreglene.

Vanskelig å ivareta smittevern

Aftenposten skrev i helgen om hvordan dopprisene øker, samtidig som viktige deler av hjelpe- og overnattingstilbudet til gatemiljøene er stengt.

Sprøyterommet i Oslo drives av Velferdsetaten. Da sprøyterommet ble stengt, ble det begrunnet i smittevernhensyn, forklarte Velferdsetaten til lokalavisen VårtOslo nylig.

Helsedirektortatet påla 15. mars å stenge at alle helserelaterte virksomheter, både offentlige og private, som ikke kan oppfylle reglene om personkontakt og nødvendig avstand.

For dårlig plass

I en e-post til Aftenposten forklarer avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten at lokalene er for trange.

«I lokalene er det utfordrende å skulle holde to meters avstand. Kombinert med at mange personer med rusproblemer risikerer alvorlige forløp av covid-19 på grunn underliggende helseproblemer, så kan vi ikke ta sjanser med smittespredning», skriver han.

Helsepersonell som vanligvis er ved Prindsen mottakssenter, jobber nå oppsøkende blant annet med å teste for koronasmitte. Danielsen understreker at den såkalte smittevernluken fortsatt er åpen. Der kan sterilt brukerutstyr hentes gratis.

«Ved brukerrommet vil det være smittefare for eksempel i kø før man kommer inn», skriver Danielsen, som påpeker at for eksempel overdosesituasjoner også vil kunne bli et problem med tanke på smittevern.

Direktøren er avvisende til forslaget om et midlertidig telt-alternativ og spør om det i enda mindre grad faktisk vil ivareta smittevernhensyn enn det ordinære tilbudet.

«Lov og forskrift om brukerrom gir klare føringer for brukerrom når det gjelder hva brukerromsordningen skal inneholde – både knyttet til helse- og sosialfaglig oppfølging og rent bygningsmessig. Dette vil være vanskelig å ivareta i et telt», skriver han.

København har åpnet igjen

Det er bekreftet koronasmitte hos et fåtall i Oslos rusmiljø. Ved at de deler brukerutstyr og omgås tett, frykter Mehmet Kaan Inan i Høyre at smitten kan spre seg videre.

Han peker på at både København og Basel har klart å gi de narkomane et tilbud til tross for koronaviruset. København har åpnet sprøyterommene sine, mens Basel har satt opp telt.

Paal Audestad

– Det er politikerens ansvar at de narkomane får et verdig tilbud. Det er å gi dem et midlertidig tilbud sånn at de får hjelp i den situasjonen vi står i nå. I dag har de ingenting, alt er stengt, sier Inan.

Han mener tilbudet både kan forhindre overdosedødsfall og smitte av sykdommer. Han foreslår at de frivillige organisasjonene kan bidra kommunen i arbeidet.

Egen isolasjonsenhet for rusavhengige

Kirkens Bymisjon, som er en av aktørene som arbeider på rusfeltet i dag, ønsker ikke å kommentere forslaget.

De sier til Aftenposten at de for tiden er i løpende dialog med Oslo kommune om tilbudet til rusavhengige.

John Ingar Danielsen i Velferdsetaten sier at det blant annet er opprettet egen korona-isolasjonsenhet for personer med rusproblemer, og at en enhet for karantene også er på vei.

Han sier at en eventuell gjenåpning av sprøyterommet avhenger både av hvordan koronasmitten eventuelt sprer seg i brukermiljøene, samt av føringer fra myndighetene.

Dermed er det «for tidlig å angi en dato for når og hvordan brukerrommet kan settes i drift igjen», skriver han i e-posten.