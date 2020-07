På’n igjen for butikken og kafeen i det gule huset i Sørkedalen

Lokalene i Sørkedalen Landhandel er pusset opp. De nye eierne satser på kafé med råvarer fra lokale produsenter.

De første leveransene er på vei inn i Landhandleriet i Sørkedalen. Butikken ble stengt i januar 2020, men snart gjenåpner den. Lokalene er pusset opp, og ny innredning er også på plass. Paal Audestad

Nå nettopp

– Vi åpner om noen dager, sier Lilla Buda, daglig leder i Sørkedalen Landhandel & kafé.

Nye eiere gjør nå et nytt forsøk på å få til en levedyktig butikk og kafé i det gule huset i Sørkedalen. Butikken har vært stengt siden januar.

Nytt kjøkken, med større muligheter til å lage mat til kafégjestene, er på plass. Allerede nå er det en og annen bil innom, og flere lurer på om butikken og kafeen er åpen igjen.

Torsdag kom de første 40 glassene med lokal honning.

– Vi leverer det vi klarer å produsere, sier Johanne Melø, som sammen med Ragne Allstad Overrein produserer honning på Søndre Solberg gård i Sørkedalen.

Hyllene skal fylles med varer fra lokale produsenter sammen med ordinære dagligvarer.

Torsdag formiddag leverte Johanne Melø, som produserer honning på Søndre Solberg gård i Sørkedalen, de første 40 glassene med honning til Sørkedalen Landhandel & kafé. Her sammen med daglig leder Lilla Buda (t.h.). Paal Audestad

Ingredienser fra dalen

Rita Finnerud Larsen fra Finnerud gård noen kilometer innover i Marka, kommer kjørende med den lille varebilen sin. Grønne kurver med syltetøy laget av blåbær, bringebær, tyttebær og andre godsaker, alt produsert med lokale råvarer fra Sørkedalen, bæres inn.

Finnerud Larsen driver selskapet Markajentene sammen med to andre sørkedøler. De lager mat som i størst mulig grad er basert på råvarer fra Nordmarka.

– Hei, får jeg komme inn, roper syltetøyprodusenten.

Finnerud Larsen har vokst opp i Sørkedalen, og husker godt at Samvirkelaget holdt til i huset.

– Huset var gult da også, sier hun.

Lilla Buda og Rolf Berntsen, som er henholdsvis daglig leder og styreleder, sørger for blomster i blomsterkassene til åpningen 25. juli. Paal Audestad

Samvirkelaget åpnet i 1946

Rett etter andre verdenskrig åpnet Samvirkelaget forretning i disse lokalene.

I boken Sørkedalen Samvirkelag 1946–1996 – Ei bygd, et folk, en butikk er et kapittel viet nærbutikkens betydning for lokalsamfunnet.

Kapittelforfatter Steinar Hoffart skriver:

«Butikken her i Sørkedalen hadde nok tidligere enda større betydning rent lokalt, nemlig når det gjaldt forsyningene til alle dem som bodde og arbeidet i skogen. Det var derfor ikke rart at Løvenskiold Vækerø som arbeidsgiver i Marka engasjerte seg både når det gjaldt etableringen av butikken og senere med støtte til varetransporten på skogen.»

Både antallet beboere og arbeidsplasser i Marka har gått ned. Hoffart skriver:

«(...) det arbeider i dag svært få i skogen og bosettingen er redusert.»

Ifølge dagens styreleder, Rolf Berntsen, ble Samvirkelaget lagt ned i 2003.

Markajentenes Rita Finnerud Larsen har kommet med de første matvarene til landhandleriet i Sørkedalen. Her sammen med daglig leder Lilla Buda. Paal Audestad

Kronerulling

Folk savnet butikken, og en kronerulling ble satt i gang for å få den gjenåpnet. Selve huset er nå eid av et aksjeselskap med 115 aksjeeiere. Majoriteten er sørkedøler.

I 2006 ble landhandleriet gjenåpnet. Men det ble etter hvert vanskelig å holde det gående, og vinteren 2020 måtte eierne stenge dørene.

Satser mer på kafédrift

Lilla Buda og Rolf Berntsen har nå kjøpt butikken og eier 50 prosent hver.

Disse eggene er ikke kortreiste, men de er store, og kommer fra en gård i Trøgstad, og må dermed kalles langreiste. Paal Audestad

Buda, som ble daglig leder i 2017, sa i vinter at de planla å gjenåpne. Nå er lokalene pusset opp og ny innredning er på plass.

– Butikken har måttet legge ned to ganger tidligere. Hvordan skal dere få det til å gå rundt denne gangen?

– Vi vil by på flere retter i kafeen enn tidligere. Etter hvert vil vi også tilby ferdige retter som folk kan ta med seg hjem. Nå håper vi at så mange som mulig legger turen til Sørkedalen, og kommer innom på vei tilbake, sier Buda.