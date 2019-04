– Vi har fått sykler som ikke er i bruk lenger, ofte fra borettslag og sameier som har hatt dugnad og opprydninger. Folk har også kommet innom og spurt om vi vil ha sykler som de har tenkt å kaste, forteller Steffen Skau-Linnert, en av initiativtagerne til Oslovelo.

Oslovelo, som er en kombinasjon av sykkelverksted, bar og kafé, åpnet i 2016.

Ideen fikk de for et par år siden. Nå har de pusset opp 70 sykler, både dame- og herremodeller. Med og uten bukkestyre. Syklene er merket «Dakapo!» og nummerert fra 1 til 70.

Mandag starter de med utleie til studenter. Det eneste som kreves, er at man er student og har studentbevis.

Prisen er 500 kroner pr. semester. I prisen er det inkludert serviceavtale, piggdekk og dekkskift. Man får avslag hvis man skriver leieavtale over flere semestre samtidig. Er man så uheldig at sykkelen blir stjålet, får man en ny sykkel mot å betale litt ekstra.

Ordningen, som er et pilotprosjekt i Oslo, innebærer i første omgang 70 medlemskap. Studentene kan fornye medlemskapet hvert semester.

Sponset av Oslo kommune

Oslovelo håper konseptet blir populært.

– Målet vårt er at ordningen skal vokse og bli mye større, slik at vi kan leie ut sykler til enda flere studenter, sier Skau-Linnert.

Har du sykler du vil donere, så er det bare å ta kontakt med Oslovelo, som holder til i Seilduksgata 23 på Grünerløkka.

Oslovelo har søkt og fått økonomisk støtte fra Oslo kommune.

– Sykkelutleie har lenge vært etterspurt av studentene, og vi er glad i tanken om gjenbrukte sykler som kommer studentene til gode. Det er første gang noe slikt prøves ut i Norge, og vi har støttet Oslovelo med reparasjonskostnadene for å sikre at studentene får trygge sykler, sier Anura Pradip Sankholkar, prosjektleder for Bymiljøetatens sykkelkampanje for studenter.

Få studenter sykler

Antallet reiser med sykkel i Oslo må kraftig opp hvis andelen sykkelreiser skal utgjøre en fjerdedel av alle reiser, som er byrådets mål.

Oslo kommune har undersøkt hvor mange studenter som sykler til hverdags. Av 300 spurte var det kun 13 prosent som bruker sykkelen til hverdagstransport.

Fakta: Slik skal de få flere studenter til å sykle 24. april: Sykkelloppis på Blindern med 300 bruktsykler som selges til studentvennlige priser. Sykkelen skal hete «Studentsykkelen» og merkes med logo.

Samme dag åpner Bike Kitchen Blindern, som er et verksted hvor studenter kan få hjelp til å fikse sykkelen gratis. Åpent hver dag 9–15.

7. mai: Vårpuss for sykler på Bjølsen studentby

8. mai: Sykkelmekk på Oslo Met campus Pilestredet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo Met og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Byråden: – Fremmer gjenbruk

– Dette er et bra initiativ både fordi det er grønt og fremmer gjenbruk, men også fordi det er flott å kunne tilby trygge og rimelige sykler til en gruppe som ikke har så god økonomi. Studenter er en gruppe som jeg gjerne skulle se at syklet mer. Ofte er jo sykling den billigste og mest effektive måten å komme seg rundt på, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.