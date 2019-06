Øst politidistrikt bekrefter i 09.50-tiden at en person er død etter at vedkommende ble påkjørt av toget. Operasjonslederen i politidistriktet opplyser at det ikke er noe som tyder på at det ligger noe kriminielt bak hendelsen.

Pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund opplyser om at all trafikk forbi stedet er sperret. Det gjelder også flytogene, noe som gjør at reisende må beregne ekstra tid.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om når stasjonsområdet blir åpnet for ordinær ferdsel, sier Korslund til Aftenposten.

Ifølge Vy vil region- og lokaltog som er rammet, erstattes av buss. Det blir også satt opp alternativ transport mellom Oslo S og Oslo lufthavn.

I tillegg er Bane NORs informasjonssystem i hele landet rammet av feil. Det vil si at skjermer for eksempel ved togstasjoner ikke gir ut korrekt informasjon.

Feilen oppsto ved 19-tiden søndag kveld. Da ble selskapets systemleverandør i Tyskland koblet på.

– Det gir utslag i at det skjermbaserte informasjonssystemet vårt ikke er i stand til å gi informasjonen den vanligvis pleier å gi. Ekspertisen jobber hardt for å finne årsaken og utbedre feilen, sier Korslund.

Foreløpig har de ikke greid å finne årsaken til feilen.

– Det tyder på at kan være en ukjent feil. Sånn jeg oppfatter det, famler de litt i blinde, sier Korslund fra Bane NOR.