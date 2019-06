– Oh yes, endelig er sommervarmen her, sier Ola Brustad, som akkurat har tatt seg en dupp i vannet utenfor Tjuvholmen i Oslo.

Sammen med studievenninnene Marthe Lilleengen og Aleksandra Kuzarevski nyter de sommervarmen som inntraff Oslo denne uken. Og varmere kan det bli.

Varme luftmasser fra den europeiske hetebølgen presser seg nemlig nordover og kan gi temperaturer på over 30 grader østafjells i helgen.

– Vi får nyte det mens vi kan, sier Ola, mens Marthe og Aleksandra nikker anerkjennende.

– Men det er fortsatt for kaldt i vannet, sier Marthe og Aleksandra, som velger å holde seg på tørr grunn enn så lenge.

Siri Øverland Eriksen

Høysommer i Oslo, men Agder og Telemark blir varmest

Fredag kom gladmeldingen for badeglade nordmenn i Oslo, det var igjen trygt å bade innerst i Oslofjorden.

Som følge av det intense uværet onsdag kveld advarte Bymiljøetaten mot å bade innerst i fjorden, på grunn av risiko for E.coli-bakterier i vannet.

At badevannet igjen var trygt, kom på et passende tidspunkt: Denne helgen ventes varmt vær på Sørlandet og på de sørlige delene av Østlandet. Det er delene av landet som får føle ringvirkningene av hetebølgen over Europa, som blant annet ga ny varmerekord i Frankrike, med 45,8 grader.

Siri Øverland Eriksen

– I Rogaland er det til dels pålandsvind, så der blir det ikke fullt så varmt, men litt lenger øst er det mulig med temperaturer rett over 30 grader. Nøyaktig hvor det blir varmest, er ikke så lett å si, men det blir nok i Agder eller Telemark. Og man må litt inn fra kysten, for vannet er fortsatt ganske kaldt, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Timevarselet på Yr viser at det kan bli opptil 32 grader i Arendal og 34 grader i Kragerø lørdag. Men hvordan blir været i hovedstaden?

– Nå bli Oslo-været av typen høysommer, med grader over 25. Kanskje helt opp mot 30 grader, sier Løvdahl til Aftenposten.

– Det frister ikke veldig

– En. To. Tre. Hopp!

Siri Øverland Eriksen

Så var kameratene Jens Normann, Håkon Ingebregtsen og Magnus Henriksen Solstrand i vannet. Årets første sommerbad i Oslofjorden, forteller de.

Selv om mange hadde tatt turen ut til Tjuvholmen fredag ettermiddag, var det ikke alle som tok seg en dukkert i Oslofjorden.

– Vi har ikke vært i vannet så langt, vi avventer og ser litt. Det frister ikke veldig med et bad nå, sier Sander Egerhei og Mats Lindblad.

Siri Øverland Eriksen

De dro direkte fra jobb ned til Tjuvholmen for å nyte sommerværet på en liten gressplen mellom boligene på Tjuvholmen. Det er første gang de kaster T-skjorta for å slikke litt sol i år.

– Så langt har sommeren vært veldig skuffende, spesielt sammenlignet med i fjor, sier Egerhei.

– Jeg var her en del i fjor, men også på Huk. På Sørenga er det bare kaos, forteller Lindblad.

Risikerer regn og torden

Det er ventet at lørdag vil bli aller varmest. Det kan komme noen skyer, men hvis det blir nærmest skyfritt kan temperaturene komme helt opp mot 30 grader, forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– På søndag blir det varmt, men mer ustabilt vær. Det kan komme både nedbør og tordenskyer, men det er veldig uvisst om regnbygene treffer Oslo.