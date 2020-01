Rett utenfor barnehagen henger gjengene: – Vi blir møtt med hånflir og trusler

– Hvem skal vinne og ha eierskap til Grønland? Er det folkene og all den spennende historikken og kulturen som finnes her, eller er det narkogjengene som de siste årene har tatt over mer og mer? spør Mattis Linstad som blant annet driver Skomakergata friluftsbarnehage.

Barnehagen ligger helt sentralt på Grønland, rett ved siden av restauranten Dattera til Hagen. En av dem som driver utestedet og kulturhuset, Fibi Hagen, sto i helgen frem i Aftenposten og fortalte om fortvilelse over utviklingen i området.