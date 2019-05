«Alle de tingene som har lokket deg til å kjøpe elbil, blir bare borte»

I vår innførte Oslo kommune ladeavgift for elbiler. I disse dager kommer det opp nye skilt flere steder i byen som sier at bare elbiler under lading kan stå på ladeplasser, og det mot betaling. Inntil nylig var det gratis å lade.

De som ikke betaler, får nå 600 kroner i gebyr.

I april ble det innført strengere regler for bruk av elbil i kollektivfelt på E18 i Asker og Bærum. Og fra 1. juni kommer det bomavgift for elbiler.

Og for de elbilistene som synes dette er i meste laget, så er det nå også bred enighet blant politikerne i Oslo om å frata elbilene enda et gode: Retten til gratis parkering der det er innført beboerparkering. I praksis gjelder det all kommunal gateparkering innenfor Ring 2 og i flere sentrale områder utenfor Ring 2.

Fakta: Beboerparkering Parkeringsordning der beboere i et område kan betale 3000 kroner i året for å parkere på kommunal grunn døgnet rundt. Bilister som ikke bor i området, må betale for parkeringen. Elbiler fra hele landet slipper å betale for å stå på de samme plassene. Bortsett fra i sentrumskjernen er det i dag beboerparkering innenfor hele Ring 2. Ordningen utvides stadig. Fra 20. mai vil bydel Grünerløkka utvide ordningen til områder utenfor Ring 2. Ved inngangen av mai hadde Oslo 24.300 beboerparkeringsplasser. Med den siste utvidelsen vil tallet øke til cirka 25.000 plasser. Bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner er det innført beboerparkering. Bydel Bjerke har vedtatt innføring av ordningen i tre områder fra høst. Mer om beboerparkering på Oslo kommunes nettsider.

I dag må beboerne betale 3000 kroner for et beboerkort, mens elbiler fra hele landet kan stå gratis på de samme plassene. Ved utgangen av mai vil det være nesten 25.000 beboerparkeringsplasser i Oslo.

– Vil kvitte meg med elbilen

Det at enda et elbil-gode er på vei ut, er ingen god nyhet for Thomas Stai som kjører BMW i3. Aftenposten møter ham på Skøyen der han står gratis i en gate med beboerparkering. Denne dagen vil han kjøre gratis gjennom fire bomringer mellom jobb og hjem til Grorud.

Jan Tomas Espedal

– Nå leaser jeg denne bilen, men jeg vil kvitte meg med elbilen når godene forsvinner. Alle de tingene som har lokket deg til å kjøpe elbil, blir bare borte. Miljøpolitikken og avgiftspolitikken henger ikke sammen. Jeg jobber litt forskjellige steder og kan reise kollektivt noen ganger, men fordelen med en liten elbil er at man enkelt kan kjøre i byen, sier Stai.

I Vika er det derimot jubel for at politikerne vil ta betalt for beboerparkering.

Jan Tomas Espedal

– Jeg støtter det 120 prosent. Selv om jeg har beboerkort, så hender det jeg må lete etter ledig parkering i over 30 minutter. Det er mange elbileiere som parkerer her gratis og går til Aker brygge eller Oslo sentrum, sier Denny Greve, som kjører en Mercedes med dieselmotor og bor i området.

Vil stoppe pendlere med elbil

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– I vårt program står det at også elbilene skal begynne å betale for å stå på beboerparkeringsplasser, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo.

Han legger til at dette må vedtas i bystyret først. Derfor vil dette tidligst skje fra neste år.

Fakta: Elbiler i Oslo og omegn Andel elbiler i Oslo og Bærum har økt fra 5 prosent i mars 2016 til 15,2 prosent i mars 2019. I hele Akershus har det vært økning fra 4,6 til 12,4 prosent i samme periode. Økningen har vært størst det siste året. I april 2018 kjørte i gjennomsnitt 375.053 nullutslippsbiler gjennom bomringen i morgenrushet inn til Oslo på hverdager. Ett år senere hadde antallet økt til 400.953. I samme periode falt passeringer med dieselbiler fra 629.527 til 500.021. Av antall skannede parkerte biler i Oslo har Bymiljøetaten registrert 13 prosent elbiler i andre halvdel 2018. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken, Fjellinjen og Oslo kommune.

– Vi har ikke landet på et prisnivå ennå, men det skal fortsatt være gunstig å være miljøvennlig. Et nasjonalt vedtak sier også at elbiler maksimalt skal betale halvparten av ordinær takst, sier Halse.

– Er dette for å stoppe pendlere med elbil?

– Det er en sammenheng her. Beboerparkering er ment for beboere i området. Ikke for dem som pendler, svarer Halse.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier at også Høyre har dette i programmet sitt for kommende bystyreperiode. Partiet ønsker å «fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler der det er beboerparkering».

– Vi opplever at i noen nabolag i Oslo, som på Frogner, står det mange elbiler fra andre kommuner. Det er urimelig at de parkerer gratis mens beboerne uten elbil betaler 3000 kroner, sier Lae Solberg.

Olav Olsen

Han understreker at elbiler som tilhører beboere i bydelen fremdeles skal få lov til å parkere gratis.

– Tror du ikke færre vil velge elbil når enda et gode forsvinner?

– De store fordelene, som kraftig redusert pris i bomringen og null engangsavgift, blir jo videreført. Uansett skal ikke elbilene betale mer enn maks 50 prosent av ordinær pris. Vi mener at disse godene bør videreføres til 2025.

Frp: Vil frata elbiler alle goder

Aftenposten har også snakket med SV og Frp i Oslo. Også de ønsker å avvikle ordningen med gratis parkering for elbiler.

– Den viktigste utfordringen med beboerparkering i dag er fremmedparkering. Det er viktig at fremmedparkering ikke er gratis, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Vi er imot beboerparkering og særfordeler for elbiler. Jeg mener at alle bileiere skal betale likt. Hadde elbiler betalt bomavgift og engangsavgift, så ville staten få 11,2 milliarder kroner mer i inntekter. Da kunne vi ha greid oss uten bompenger i store deler av landet, sier Carl I. Hagen (Frp).

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier at også byrådet vurderer dette nærmere.

– En viktig forutsetning for oss er at det alltid skal være mye billigere å bruke elbil enn fossilbil, samtidig som det også er rimelig at elbiler etter hvert må betale for den plassen de tar opp i byen, skriver han i en e-post.

Tre av fem elbiler var feilparkert

De fleste parkerte bilene i Hansteens gate i Vika torsdag er elbiler. Fem av disse står parkert på en ladeplass for elbiler. Plutselig dukker en parkeringsvakt og skriver ut gebyr på 600 kroner til to av disse. Dette fordi de ikke har betalt for å stå på en ladeplass. Idet betjenten er i ferd med å skrive gebyr til den tredje bilen, dukker eieren opp.

Jan Tomas Espedal

– Jeg har parkert her i ett år og var ikke klar over de nye reglene, sier Merita Gashi som dermed slipper gebyr.

Som elbilist fra Ski har hun ladet gratis i Vika mens hun har gått på skole ikke så langt unna.

– Det gikk dårligere enn antatt på eksamen. Så det var godt at jeg slapp dette gebyret. Det er jo kjedelig at elbiler må betale for parkering, men jeg forstår at folk som har beboerkort blir irriterte når de ikke finner ledig plass, sier Gashi.

Også hun vil vurdere om det lønner seg å satse på elbil neste gang hun skal bytte bil.

– Jeg er miljøbevisst og har benyttet meg av godene elbileierne har hatt tilgang til. Hvis enda flere goder forsvinner, er det ikke sikkert at jeg vil velge elbil neste gang.

Jan Tomas Espedal

I løpet av de neste ukene vil enda flere ladeplasser få nye skilt som forbyr parkering hvis bilen ikke er under lading.

– Betyr mye for valg av elbil

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening, mener politikerne ikke bør haste med forslaget om innføring av betaling for elbil-parkering.

– De må kartlegge grundig og ikke bare basere dette på anslag. Vi mener at det er en god utnyttelse av parkeringsplasser hvis noen få pendlere med elbil kan stå på beboerparkeringsplasser på dagtid og kjøre ut før beboerne kommer på kvelden, sier Haugneland.

Han er ikke i tvil om at færre vil bytte til elbil hvis stadig flere goder forsvinner i like høyt tempo.

– Oslo har veldig ambisiøse mål for klimautslipp. Disse restriksjonene vil ha effekt på å nå målene, sier Haugneland.

– Hva synes du om at elbilister som ikke betaler for å stå på ladeplass får gebyr?

– Hvis de ikke har behov for lading, så bør de ikke stå der. Man parkerer ikke rett ved en bensinpumpe hvis man ikke skal fylle bensin.