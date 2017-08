Nå bugner skogen av sopp

For tre uker siden rådet det stor bekymring på grunn av tørken. Soppfolket ville ha regn, og sist helg kom de velgjørende dråpene. Nå spretter soppen opp over alt i skog og mark.

– Den gode nyheten er at steinsoppen kommer i rikelige mengder, også på steder hvor den vanligvis ikke er å finne, sier Long Litt Woon, nestleder i Oslo og omegn nyttevekst og soppforening.

Steinsoppår

Steinsoppen er en av de aller beste matsoppene og regnes som kongen blant soppene.

– Det fine med steinsoppen er at den ikke har noen farlige forvekslingsmuligheter så lenge den er varmebehandlet, sier Long. Den er lett å lære, og nærmeste forveksling er kanskje gallerørsoppen. Gallerørsoppen er imidlertid ikke giftig, den smaker bare fryktelig vondt. All sopp bør imidlertid varmebehandles, også sopp fra supermarkedet.

Monica Strømdahl

Steinsoppen hører til gruppen rørsopper, som har fått navnet sitt fra det svampete rørlaget disse soppene har under hatten. Det er som om en bunt med veldig tynne sugerør er skåret tvers av og limt opp under sopphatten.

Johs. Bøe

Long anbefaler å komme seg ut i skogen på fredag, for i helgen blir det rush. Da kan du ta for deg av den ferskeste soppen – den med minst mark. Steinsoppene må tas når de er nye, for de blir lett angrepet av mark når de står.

Soppene binder store mengder karbon fra atmosfæren og lagrer det i jorden. De er skogens karbonpoliti.

Men litt mark er ikke farlig.

– Fjern rørlaget, lukk øynene og få i deg litt ekstra proteiner, sier Long. Men ser steinsoppen oppsvulmet ut, kan den være angrepet av en snylter. Da skal du ikke spise den, for det kan føre til magetrøbbel.

Long er overrasket over mengdene steinsopp i år.

– Vi snakker om steinsoppår. Man sier at det kommer hvert syvende år, og det siste var i 2014. Men nå kommer de, litt overraskende, igjen etter bare tre år, sier hun.

Soppkontrollen finner en giftig sopp i hver tiende kurv, og sparer samfunnet for millioner av kroner. Den ble nedlagt, men er tilbake.

Lær deg flere sopper

Long synes det er synd at så mange sopplukkere bare går etter kantareller. Det er så mange andre matsopper som også fortjener oppmerksomhet.

– Lær deg en ny sopp hvert år. Da fyller du kurven selv om andre har vært på stedet før deg.

– Ta dem med til soppkontrollen til du blir helt trygg. Eller test vår nye app, sier Long.

For Soppforeningen har i høst lansert en egen app, Digital soppkontroll, hvor du kan ta bilde av soppen og få sjekket hva det er.

Tilberedning av steinsopp

De minste steinsoppene, «champagnekorkene», er de eneste man kan spise rå, selv om også dette er omstridt.

Long anbefaler å lage carpaccio: Skjær soppen i skiver, ta frem din beste virgin olivenolje og strø maldonsalt over.

– Mer skal ikke til, og det er så godt. Resten av fangsten bør du tørke, sier Long.

Tørk steinsopp i ovnen

Slik tørker du soppen: Skjær den i tynne skiver, sett ovnen på gløtt og still inn på 50 grader.

Sett gjerne en tresleiv i døren så fuktigheten kommer ut. Den tørkede soppen legges på glass og settes mørkt. Den holder seg i mange år.

Når du tar den frem, kan du legge den rett i en panne med mye smør og sprøsteke den. Steinsopp kan også skjæres i tynne skiver og tørkes til den blir helt sprø og spises som snacks.

Ta med soppkurven til gratis soppkontroll

Oslo: Sognsvann, Rustadsaga, og Isdammen (Årvoll)

Asker og Bærum: Asker kulturhus og Kadettangen i Bærum

Soppkontrollene er alltid på søndager kl. 14.30-16.30 fra 6. august til 1. oktober.

I tillegg er det kontroller på Bondens marked.

Dersom soppen tilhører de giftigste soppene, skal du kaste alle soppene som har ligget sammen med giftsoppen. Selv en liten bit av disse kan føre til alvorlige helseskader.

Kilde: Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ny app: Digital Soppkontroll

Soppforeningen har i høst lansert en egen app, hvor du kan ta bilde av soppen og få sjekket hva det er.

Appen skal hjelpe deg til å finne ut hvilken sopp du har funnet og om det er en matsopp, eller om soppen bør kastes.

Den digitale soppkontrollappen kan lastes ned via App Store eller Google Play.

Den digitale soppkontrollen vil være bemannet frem til 8. oktober.

Kilde: Norges sopp- og nyttevekstforbund

