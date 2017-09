Knivstukket kvinne tok seg til Oslo City – gjerningsmann på frifot

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 18.27 fredag. Ifølge NTB var det kvinnen selv om ringte politiet og sa hun var blitt knivstukket i magen.

– Kvinnen tok seg selv til Oslo City, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

– Situasjonen for kvinnen er ikke betegnet som kritisk av ambulansepersonellet, men knivstikk i mageregionen tas alvorlig, sier han til NTB.

En gjerningsmann har stukket fra stedet i ukjent retning, opplyser Engeseth til Aftenposten kl. 18.50. Politiet jobbet da med å lokalisere ham og var da i det de betegner som «akuttfasen».

På Twitter skriver politiet at alt tyder på at det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen.

Like før kl. 19.30 melder politiet at de fortsatt jobber med å lokalisere åstedet og at de fortsatt ikke har pågrepet noen i saken.