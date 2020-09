Koronakrangelen avblåst for denne gang: – Dette skulle vi gjerne ha unngått, sier Høie.

Koronaduellen mellom helseminister Bent Høie og byrådsleder Raymond Johansen fikk en brå slutt mandag kveld. Nå går det mot munnbindpåbud i Oslos nabokommuner.

– Dette skulle vi gjerne ha unngått, sier helseminister Bent Høie om de siste dagers harde diskusjon mellom Oslo-byrådet og helseministeren om hvor strenge smittetiltak som er nødvendige i Oslo. Fredrik Hagen

28. sep. 2020 21:52 Sist oppdatert 12 minutter siden

De siste dagene har synliggjort en hard debatt mellom helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Kjernen i striden har vært hvorvidt Oslo har gjort nok for å begrense koronasmitten.

Mandag kveld innkalte Høie til hastemøte med nabokommunene rundt Oslo om den «svært bekymringsfulle» situasjonen i hovedstaden.

– Nå må Oslo ta ansvar, sa Høie mandag formiddag. Statsråden truet også indirekte med at regjeringen «kan innføre nasjonale tiltak på kort varsel».

Senere på kvelden varslet Oslos byrådsleder Raymond Johansen påbud om munnbind og forbud mot private arrangementer uten fast sitteplass med over 50 gjester.

Raymond Johansen presenterte nye koronatiltak på en pressekonferanse i Oslo rådhus mandag kveld. Morten Uglum

– Jeg synes helseministeren gikk for langt. Det er uklokt, sa Johansen. Han avviste å innføre flere av tiltakene i Oslo som Høie ønsker.

Det betyr at det for eksempel ikke blir forbudt å samle mer enn fem personer i private hjem.

Mandag kveld sa Høie at han har var fornøyd med tiltakene i Oslo, som han betegnet som «en god pakke».

– Jeg er veldig fornøyd med den jobben byrådet nå gjør. Oslo står i første linje for å sikre at Norge som land fortsatt skal ha kontroll med smittespredningen. Den jobben gjør de godt, sier Høie.

– Jeg mener Oslo nå har kommet til en samlet pakke som er tilpasset smittesituasjonen i Oslo og som er tilpasset de nasjonale rådene.

Samtidig innrømmet Høie at han skulle vært foruten krangelen de siste dagene. Byrådsleder Raymond Johansen advarte tidligere på kvelden at Høies utspill i helgen kunne gå utover tilliten til smitteverntiltakene til politikerne og helsemyndighetene.

– Det skulle vi gjerne ha unngått, sa Høie.

– Jeg er veldig enig i at vi må unngå konflikter.

Oslo har vært preget av mye koronasmitte de siste ukene. Bjørge, Stein

Høie vil ikke kommentere at Oslo valgte å avvise flere av tiltakene han anbefalte.

– Det som har vært mitt poeng, er ikke hvert enkelt tiltak for seg. Det har vært den samlede pakken. Jeg opplever at Oslo har laget en sterk nok pakke for den situasjonen de er i, sier han til Aftenposten.

Vil ha munnbind i Oslos nærmeste nabokommuner

Høie ønsker at flere av nabokommunene rundt Oslo nå vurderer å innføre de samme tiltakene som Oslo.

– Flere av tiltakene er det nødvendig at også kommunene rundt Oslo legger til grunn, sier Høie. Han vil ikke kommentere enkelttiltak, men ber kommunene legge Oslos pakke til grunn for sitt arbeid, koordinere seg og gjøre lokale tilpasninger.

Det betyr at folk de nærmeste kommunene rundt Oslo kan få påbud om munnbind.

– Det gir ikke mening å gå på kollektiv transport i Bærum og vente til du kommer til Oslo grense for å ta på deg munnbind, sier Høie.

Oslo-byrådet har begrunnet sin motstand mot flere av Høies tiltak med at veksten i nye smittede har flatet ut den siste uken. Etter en økning vekst frem til uke 38, viser tallene den siste uken de samme smittetallene som uken før.

– Oslo har helt riktig det samme høye smittenivået som uken før. Men det å flate ut på et høyt nivå er ikke godt nok. Her må smittetallet ned, sa Høie.

En meningsmåling fra Opinion viser at det er et klart flertall blant de spurte om strenge smittetiltaktiltak.

72 prosent av de spurte synes ikke tiltakene myndighetene har innført er for strenge.

15 prosent mener tiltakene går for langt. Undersøkelsen ble gjennomført før Oslo innførte påbud om munnbind hvis det oppstår trengsel i kollektivtrafikken.

67 prosent er tilhengere av bruk av munnbind, noe som er dobbelt så mye som i mai.

– Antall nordmenn som synes retningslinjene er for strenge, har aldri vært så lave som nå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.