Prøveprosjektet startet mandag 4. september, og er et spleiselag mellom bydelen, #Ruter og Oslo kommune de kommende to årene.

Prislapp? To millioner kroner minus billettinntektene.

To sjokkrosa minibusser skal gi seniorene en behagelig reise i tidsrommet mandag til lørdag mellom klokken 10–18, med bestillingsfrist én time før avreise.

– Velkommen om bord, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til Kari Storsveen, og ønsker 88-åringen velkommen til den første turen fra Seniorhuset på Tåsen og til Ullevål hageby seniorsenter på Damplassen.

– Jeg tro dette er fremtidens transporttilbud. Så får vi om noen år se om disse reisene skjer med eller uten en fysisk sjåfør bak rattet, sier Thorkildsen.

– Kommer oss mer ut

Kari Storsveen flyttet til egen leilighet i Seniorhuset i våres, og klarer seg foreløpig utmerket selv.

Men nå gleder hun seg til å få utvidet aksjonsradiusen og kanskje komme seg ut på tur helt opp til Sognsvann

– Spesielt på vinteren kan det være vanskelig å ta seg opp eller ned til dit bussen stopper. Da er det fantastisk å kunne bli hentet ved døren og kjørt helt frem dit du skal, sier Storsveen.

Bussene vil kjøre i en sløyfe innen bydelen, og så gjøre avstikkere fra denne ruten for å hente eller sette av de reisende.

Bare innen bydelen

Foreløpig er alder eneste kriterium for å benytte Ruters nye tilbud døpt #Aldersvennlig.

Andre, som ellers har rett til å reise på honnørbillett, faller utenfor ordningen.

– Men dette er et pilotprosjekt, og kommer det gode innspill er vi åpne for å finne andre løsninger, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hans O. Torgersen

6000 skal dele på to busser

Tolv prosent av Bydel Nordre Akers 52.000 innbyggere har fylt 67 år. Det er derfor drøyt 6000 som har adgang til å benytte seg av de to minibussene.

Og vil du ha med ledsager koster dette en Ruter-billett.

– Vår ønske er at Nordre Aker skal være en god bydel for de eldre, og at de nå skal å et enda bedre tilbud for å komme seg litt ut, sier lederen av bydelsutvalget, Per Henry Christiansen (H).

Begge minibussene går på diesel og har 16 sitteplasser.

Om én rullestol skal med reduseres antall plasser til 11, mens to rullestoler gir åtte sitteplasser.

– Ullevål er innafor

Bydel Nordre Aker strekker seg fra Blindern til Sognsvann, Storo og Sinsen.

Under lanseringen mandag ville en av gjestene vite om de geografiske grensene var absolutte? - Kan bussen brukes til eller fra Oslo universitetssykehus Ullevål, og ville sjåførene stanse på signal om man så bussen komme og plutselig fikk lyst til å reise på damebesøk?

Etter en kjapp rådslagning over de nystekte vaflene besluttet Thorkildsen, Nguyen Berg og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen at både sykehuset og Storosenteret var «innafor», mens spontanbesøk er «uttafor»:

– Når det gjelder spontane damebesøk blir nok disse mer vellykket om de planlegges litt. Alle turer må bestilles enten på App eller telefon minst én time før, svarte Reitan Jenssen til bifallende applaus.

Ellers så lovet Nguyen Berg flere benker rundt om i Oslos bydeler de kommende årene.

Les mer om ordningen på nettsidene:

Oslo kommune aldersvennlig by

Ruter/ Aldersvennlig-transport

eller last ned App # Aldersvennlig og registrer deg for å kunne bestille reiser

# Ruters kundetelefon 23 24 28 50