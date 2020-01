– Om bygget rives, lenker jeg meg fast. Da blir det Alta om igjen, sier Marit Hernes og sikter til lenkegjenger og demonstrasjoner mot utbyggingen av Alta-vassdraget i Finnmark rundt 1980.

– Bygget er et av få i Oslo med egenart. Oslo mister hele sjelen sin hvis bygget rives, mener Hernes.

Hernes var en av mange som torsdag ettermiddag møtte opp for å demonstrerte mot rivingen av Y-blokken.

Kaller det «historieløst» og «hodeløst»

Hun hadde tatt turen fra Bærum til Oslo, i likhet med Kjersti Singsaas og hennes ektefelle Odd Bjørner Bakken. Ifølge politiet hadde 1500 møtt opp. Det er flere enn ved de tidligere demonstrasjonene for å bevare blokken.

«La Y stå!» ropte de taktfast etter hvert som de beveget seg med fakler fra regjeringskvartalet mot Stortinget.

Samme budskap var det på flere plakater, som hadde bildet av Erna Solberg på baksiden. Alle snakket om Y-blokken, bortsett fra et barn som pekte på et butikkvindu og sa «sånn bukse har pappa!» til sin demonstrerende mamma.

Bakken brukte ord som «hodeløst» og «katastrofe» om den vedtatte rivingen, mens Singsaas kalte vedtaket om riving for «historieløst».

– Det er utrolig viktig at bygget består, mente hun.

Morten Uglum

Vedtaket stadfestet nylig

Vedtaket om at Y-blokken skal rives, ble stadfestet i slutten av desember.

Da hadde fylkesmannen i Oslo og Viken behandlet klager på rivningsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Klagerne mente riving er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det konkluderte fylkesmannen med at det ikke var grunnlag for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med sin endelige konklusjon 19. desember: Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort.

Det er statsbygg som skal gjennomføre rivingen. En dato for rivningen, eller hvor langt frem i tid det dreier seg om, kan de ikke si noe om.

– Det eneste vi kan si så langt, er at vi er i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Hege Njaa Askim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Morten Uglum

Fakta: Kampen om Y-blokken Y-blokken i Regjeringskvartalet skulle etter reguleringsplanen for det nye regjeringsbygget rives i oktober.

Regjeringens vedtak er i stor grad begrunnet i sikkerhet. Y-blokken ble tidlig utpekt som et problem fordi trafikken på Ring 1 passerer like under den nordre delen.

Rivingen er svært omstridt. Flere miljøer har sendt inn klage til Plan- og bygningsetaten og stilt spørsmål ved vedtakets gyldighet. De hevder at beslutningen ble tatt før tilstrekkelig kunnskap var innhentet.

Rivingen av Y-blokken har ikke kunnet starte før klagene er ferdigbehandlet.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Aftenposten at det ikke lenger er sikkert at det blir bygget to nye etasjer på Høyblokken. Uttalelsen har gjort at flere nå tar til orde for at endringene også må få konsekvenser for regjeringens vurdering av Y-blokken.

Bønn til statsministeren

I pressemeldingen til torsdagens aksjon skriver «Støtteaksjonen for å bevare Y-blokken» at kampen for å bevare bygget nå har pågått i fem år, og at de enda ikke har gitt opp håpet. Nå setter aksjonistene sin lit til statsministeren:

«Vi vil ha en direkte oppfordring og bønn til vår statsminister Erna Solberg om å snu! Hun er vårt håp nå og vi har tro på at hun vil bruke sin makt til å endre dette vedtaket i siste time!» står det i pressemeldingen.

Regjeringen: Nytt kvartal klar for bygging

Statsministerens kontor viser tilbake til Kommunal- og moderniseringsdepartementet når vi spør dem om Erna ønsker å endre vedtaket. Svaret kommer fra Lars Jacob Hiim (H):

«Etter en grundig demokratisk prosess er et nytt regjeringskvartal klart for bygging. Det bør ikke stoppes av kostbare omkamper. Regjeringens beslutning om å rive Y-blokken har også fått tilslutning fra et bredt flertall i Stortinget og Oslo bystyre», skriver han i en mail.

«Å snu i spørsmålet om rivingen av Y-blokken vil gjøre det nødvendig å omprosjektere og dermed øke kostnadene for å bygge et nytt regjeringskvartal. Det er vi ikke tjent med som samfunn.»

Henie Onstad tar opp kampen

Den siste i en rekke norske kulturinstitusjoner som går ut med sin støtte for å bevare Y-blokken, er Henie Onstad Kunstsenter. Torsdag åpnet utstillingen «Picasso 347», som blant annet dokumenterer det 17 år lange arbeidet mellom Picasso og den norske kunstneren Carl Nesjar. Samarbeidet resulterte i blant annet utsmykninger på Y-blokken.

Til Klassekampen uttaler kurator Karin Hellandsjø at utstillingen kan leses som et «utvetydig innlegg i debatten om Y-blokkens skjebne».

Protest utover Norges grenser

I desember ble Y-blokken kåret til et av de mest truede kulturarvminnene i Europa av kulturvernorganisasjonen Europa Nostra.

Et titall internasjonale kulturinstitusjoner skrev også under på et opprop i oktober i fjor. Blant dem som ønsker å bevare er Y-blokken er britiske Twentieth Century Society, International Council on Monuments and Sites, franske Musée national Picasso-Paris og Moderna Museet i Stockholm.

Samtidig har det ikke vært ensidig støtte for å la Y-blokken stå. Arkitekt Ulf Grønvold uttalte til Aftenposten i november at bygningen har vært mislykket fra dag én:

– Selv om Y-blokken er elegant og solid bygget, har bygget et elendig forhold til sine omgivelser, sa han.