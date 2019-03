Folk kom hjem til endevendte hus. Politiet ser en sammenheng mellom de fire innbruddene som gjennom natten ble meldt fra Jar:

– De har brutt seg inn på lik måte, rotet rundt og stjålet løsøre av verdi, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt.

Rett før klokken 23.00 lørdag kom de første meldingene fra Jarveien og Vidars vei på Jar. Halvtimen over midnatt kom enda et innbruddsvarsel, og 01.56 prøvde noen å ta seg inn i et hus i Ringstabekkveien.

Der var det folk hjemme. Innbruddsalarmen ble utløst, tyvene ante uro og stakk fra stedet.

– Vi rykket ut raskt, prøvde med flere patruljer, men uten å få tak i noen, sier Stokkli.

Politiet har undersøkt alle åsteder og sikret spor.