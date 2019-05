Det amerikanske seilskipet på 90 meter skal etter planen klappe til kai ved Vippetangen klokken 11 søndag. Skipet vil ligge der i tre dager og være åpent for publikum i flere perioder.

Allerede klokken 14 søndag vil de første besøkende bli sluppet inn. Riktignok vil ikke hele båten være tilgjengelig for publikum, men de fremmøtte vil få mulighet til å vandre fritt på dekk og ta bilder.

– Mannskapet vil bli plassert på forskjellige steder om bord og vil svare på spørsmål fra publikum, sier presseoffiser Angelica Brooks.

Til sammenligning var det svært strenge sikkerhetstiltak da det amerikanske krigsskipet Iwo Jima besøkte Oslo i fjor høst. Norske soldater med våpen holdt vakt utenfor skipet, mens amerikanske soldater passet på innsiden.

LES OGSÅ: 257 meter langt krigsskip har ankommet Oslo

Fakta: USCGC Eagle Fullrigger bygget i Hamburg i Tyskland i 1936. Tilhørte opprinnelig Tyskland under nazi-perioden. Den gang het skipet Horst Wessel, men ble tatt over av USA som erstatning etter andre verdenskrig. USCGC (United States Coast Guard Cutter) er et begrep som brukes av den amerikansk kystvakten for skip som er i tjeneste. Skipet er 90 meter langt og 12 meter bredt. De to høyeste mastene er på 45 meter. Toppfarten er 35 km/t. Skipet har også en dieselmotor med 1200 hestekrefter. Har en besetning på 230 personer (inkludert fremtidige offiserer). Ankommer Oslo søndag formiddag. Skal ligge på Vippetangen. Reiser videre til Kiel onsdag morgen. Vil være åpent for publikum søndag (kl. 14–19), mandag (10–16) og tirsdag (10–19).

Var i Oslo i 1963

Seilskipet har tilhørt den amerikanske kystvakten siden 1946 og er blitt brukt som treningsskip for fremtidige offiserer i kystvakten. Det er også kjent under navnet Barque Eagle.

USCGC EAGLE

Det er 56 år siden skipet var innom Oslo forrige gang. I 1988 besøkte Eagle Bergen.

– Da Eagle planla å besøke Europa for å feire 75-årsdagen for D-dagen, ønsket vi å inkludere Oslo og Norge i våre planer. Spesielt med tanke på at sist vi besøkte Oslo var i 1963, sier Brooks.

De alliertes invasjon av Normandie 6. juni 1944 har fått betegnelsen D-dagen.

USCGC EAGLE

Til tross for sin høye alder er Eagle i god form. Skipet har gjennomgått flere runder med renovering gjennom årene. Tidligere i år fikk det en omfattende service.

– I år gjennomførte Eagle en femårig service. Som et resultat av dette har Eagle forlenget levetiden med minst 15 år, ifølge Brooks.

LES OGSÅ: Oslos første selvkjørende buss skal gå mellom Vippetangen og Rådhuset

25 dager fra USA

Etter Oslo går turen til Kiel i Tyskland. Eagle har sin faste base i New London i Connecticut. Skipet er tilbake i New London i slutten av juli.

Hadde skipet seilt direkte fra USA til Norge, ville det normalt tatt 25 dager.