Det er februar, men dette er ingen normal vinter. De bare fortauene langs veien som bukter seg frem forbi Holmenkollen, gir en påminnelse om dét.

Likevel har en del folk møtt opp ved Frognerseteren med håp om å finne gode skiforhold.

Det er skispor, men bakken er hard. På den korte strekningen fra parkeringsplassen til løypen kreves balansekunst. For mye balansekunst, vil noen si. Blant andre Wenche Løkke.

Hun kommer gående opp fra løypen med skiene i hendene. Etter rundt 1 kilometers skigåing bestemte hun seg for å snu.

– Jeg snudde i nedoverbakken. Det var for hardt. Jeg vil ikke skade meg, sier Løkke, smilende og i godt humør til tross for en forkortet søndagstur.

Morten Uglum

Drømmevinteren som forsvant

Tidlig på vinteren var det drømmeforhold her. Da så mange frem til mange måneder med snø og preparerte løyper langt inn i marka. Men så kom mildværet.

Frank Balto hører Wenche Løkkes ferske erfaringer og ser ned på det glatte føret. Det var ikke helt dette han så for seg da han tidligere på dagen møtte en spreking, muligens sultefôret på skigåing, som snakket om forholdene med begeistring.

– Det var en kar her som var så oppglødd: «Det er så bra», sa han.

Det kommer vel an på hvordan du ser det. For noen dager siden var bakken innover her bar, forteller én. Nå er det jo faktisk mulig å gå.

Men det blir litt for hardt for Baltos fem år gamle barnebarn. Familien vender hjem igjen.

Morten Uglum

«Moffas skiskole»

Det står ikke på humøret blant de oppmøtte i løypene. Folk gjør det beste ut av forholdene.

«Hvor lenge skal du dra meg?» spør Aksel (4) morfaren Bjarne.

Morten Uglum

Ved hjelp av en lang stav trekkes Aksel oppover bakken.

Morten Uglum

Så glir Aksel nedover nesten uten hjelp. Han gliser hele veien ned.

«Moffas skiskole!» kunngjør morfaren.

Morten Uglum

Morten Uglum

Meteorologen: Neppe mer snø fremover

Det blir neppe mer snø i Oslo-området i perioden som kommer, forteller Jan Inge Hansen, konsulent ved Meteorologisk institutt.

– Det er mulig det kan komme litt snø mandag kveld og natt til tirsdag, men det blir i så fall så ubetydelig. Temperaturen vil holde seg lav de første dagene, før det ser ut som det kan bli mildvær når vi nærmer oss helg, sier han.

– Blir det noe skikkelig vinter i år?

– Det skal vi ikke se bort fra. Vi har deler av februar og mars igjen. Mars kan være en ganske snørik måned i Oslo, det har vi sett mange ganger før.

Det er imidlertid ingenting som tyder på kulde og snø i prognosene meteorologene sitter med nå. De strekker seg halvannen uke frem i tid.

Morten Uglum

Foretrekker nedoverbakkene

Sixten (4) trekkes opp bakken av moren Anna. Hun kan fortelle at hun har satt ny skirekord i dag. Teknikken begynner å sitte.

Det er nedoverbakkene som er morsomst, fastslår Sixten.

Morten Uglum

Morten Uglum

– Der det er preparert i dag, skal det være ganske gode forhold selv om det også kan være litt isete noen steder, sier Trine Rom Giving, kommunikasjonssjef i Skiforeningen.

Hun anbefaler alle å få seg en tur ut i marka. Føremeldingen viser hvor det er mulig å gå på ski.