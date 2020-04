Ny ansatt koronasmittet: Oslo-skole utsetter oppstart

Saken oppdateres

Skolen i bydel Grorud skulle, som resten av landets skoler, åpne mandag 27. april. Det blir det nå ikke noe av.

Fredag kom meldingen om at en ansatt på skolen er koronasmittet. Nå er to ansatte bekreftet smittet.

«Det betyr at Nortvedt skole utsetter oppstarten og vil tidligst åpne for undervisning 29. april, og det er mulig vi ikke kan åpne for alle fire trinn og grupper samtidig», skriver skolen i en uttalelse.

16 ansatte ved skolen er nå i karantene.

– Vi synes dette er veldig leit. Selv om vi gleder oss veldig til å ta imot elevene, må vi sette hensynet til smittevern øverst. Nå er vi i en situasjon hvor vi har flere ansatte i karantene, og da klarer vi ikke å gjennomføre som planlagt, sier utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen.

Med de nye smittevernreglene skal blant annet elevene deles inn i flere grupper. Det krever flere ansatte, inkludert assistenter. Da flere havnet i karantene, ble det for vanskelig å gjennomføre.

– Hva skal til for at skolen kan åpnes fra 29. april?

– Det viktigste for oss nå er at når vi tar imot barna, skal vi drive skole i tråd med smittevernreglene. Det vi må se på nå, er hvordan vi kan få det til, og om vi kan få på plass flere folk som kan hjelpe til, sier Gerhardsen.

Hun opplyser at det har vært gjort en gjennomgang av alle Oslo-skoler søndag. Planen er fortsatt at de 107 øvrige skolene åpnes mandag morgen.