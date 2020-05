Ber Oslo fjerne religiøse ritualer fra skolen og bruke gamle Deichman som livssynshus

Dette er blant forslagene som legges frem for byrådet i en fersk rapport om tro- og livssynspolitikk i dag.

Utvalget bak rapporten foreslår å gjøre om gamle Deichman på Hammersborg til et tro- og livssynshus. Bjørge, Stein

28. mai 2020

I april 2019 satt byrådet i Oslo ned et utvalg som skulle gå gjennom dagens tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger til en fremtidig politikk på feltet. Åtte medlemmer fra ulike tro- og livssynsorganisasjoner, forskningsmiljøer og kommunen er nå ferdig med arbeidet.

Torsdag formiddag ble rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» levert byrådet.

I rapporten presenteres flere forslag til hvordan Oslo kan føre en mer aktiv tros- og livssynspolitikk som omfavner alle innbyggere. Blant annet anbefales det å fjerne religiøse ritualer og markeringer fra skolen, og å gjøre om gamle Deichman på Hammersborg til et Tros- og livssynssamfunnenes hus.

Fakta Dette er tros- og livssynsutvalget: Trond Bakkevig (leder), tidligere prost i Vestre Aker menighet, ledet flere utvalg knyttet til endring av forhold mellom stat og kirke.

Ingrid Rosendorf Joys (nestleder), generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Djamel Selhi, daglig leder i Det Islamske forbundet (Rabita) og styremedlem i Muslimsk Dialog Nettverk.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Ingvill Thorson Plesner, forsker ved HL-senteret, har skrevet flere fagbøker om tros- og livssynspolitikk.

Omar Gilani, prosjektleder for Samarbeid for inkluderende dialog i Oslo kommune.

Sumeet Singh Patpatia, grunnlegger og leder av Unge Sikher og Turbandagen

Lene Mürer, tidligere direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune (ansatt i denne stillingen frem til januar 2020) Vis mer

Rapporten overrekkes til byrådsleder Raymond Johansen torsdag ettermiddag. Stenersen, Tor

Vil fjerne skolegudstjenester

Utvalget mener kommunen må sørge for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene. Derfor foreslår de at gudstjenester, bønnesamlinger eller andre former for ritualer eller markeringer ikke foregår i skoletiden. De mener skolene fortsatt kan legge til rette for deltagelse på arrangementer etter skoletid.

– Oslo er en mangfoldig by og da er det ikke naturlig at religiøse ritualer skjer som en del av skoletiden, sier utvalgets leder Trond Bakkevig.

Videre mener utvalget bruken av Deichman vil løse byens behov for seremonirom, løse mange tros- og livssynssamfunns behov for lokaler, samt være et sted for mangfold og dialog.

Utvalget anbefaler også at kommunen sørger for at alle etater og bydelsadministrasjoner øker ansattes kompetanse på tros- og livssynsrelaterte områder gjennom etter- og videreutdanning, og at kommunen oppretter en stilling som tros- og livssynskoordinator.

Utvalget mener gamle Deichman vil løse byens behov for seremonirom, løse mange tros- og livssynssamfunns behov for lokaler, og være et sted for formidling mangfolds- og dialogarbeid. Stian Lysberg Solum

Fakta Utvalget har formulert 10 prinsipper som kommunen bør legge til grunn i politikkutformingen fremover: Alle innbyggere skal kunne leve med sin tro eller sitt livssyn uten å risikere diskriminering eller hatefulle ytringer. Tros- og livssynspolitikken skal være aktivt støttende og sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn. Ytringsfrihet innebærer også retten til religionskritikk. Alle innbyggere skal kunne kritisere tro og livssyn. Ingen skal kunne praktisere tro eller livssyn på en måte som krenker andres menneskerettigheter. Ingen skal være nødt til å delta i tros- eller livssynsmessig aktivitet dersom man ikke ønsker det. Det skal være lov å begynne å tro, slutte å tro, og skifte tro eller livssyn. Foreldre har rett til å oppdra sine barn i egen tro eller livssyn. Barn og unge har rett til særlig beskyttelse og har egne rettigheter, inkludert rett til tros- og livssynsfrihet. Tro og livssyn er en ressurs for enkeltmennesker og for samfunnet. Synlig religiøs og livssynsbasert aktivitet eller aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn skal være en ønsket del av bybildet. Tros- og livssynssamfunn skal behandles som en del av sivilsamfunnet og frivillig sektor. Tro og livssyn er med på å bygge gode lokalsamfunn, kan være gode landingsplattformer for nyankomne innbyggere og et springbrett for integrasjon og deltagelse i byen. Tros- og livssynspolitikken bidrar til at byen er et godt og trygt sted å vokse opp, leve og bli gammel for alle. Oslo kommune er ikke tjenesteleverandør for tro- og livssyn, men skal legge til rette for at tros- og livssynssamfunnene kan ivareta sine medlemmer og eventuelt andre innbyggere på en god måte. Vis mer

«Reflekterer ikke Oslos mangfold»

Utvalget peker på at Oslo består av mennesker fra 200 land, som tilhører over 700 forskjellige tros- og livssynssamfunn. De mener derfor byen bør ha en mer politikk på området, spesielt når den nye trossamfunnsloven trer i kraft ved årsskiftet. Loven gjør at kommunen ikke lenger har finansieringsansvar for andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke.

«Det er i seg selv en forskjellsbehandling og vi krever at kommunen er bevisst på å ivareta likebehandling og en helhetlig politikk overfor hele feltet», skriver utvalget.

De mener dagens politikk ikke reflekterer Oslos mangfold. I rapporten pekes det blant annet på at noen tros- og livssynssamfunn ikke får låne eller leie kommunale lokaler, og at de aller fleste skoler inviterer elevene til gudstjeneste i skoletiden.