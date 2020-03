Skal ha brutt besøksforbud mot fire ulike kvinner samme dag. Nå må mannen møte i retten.

En mann tidlig i 40-årene må møte i Oslo tingrett. Han er tiltalt for flere tilfeller av trusler mot foreldre og barna deres, samt mot ulike kvinner. Straffesaken er berammet før påske.

Tiltalen omfatter ni episoder på sensommeren og høsten 2019 der mannen skal ha opptrådt hensynsløst og plagsomt, forfulgt personer og fremsatt trusler.

Mannens forsvarer har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om mannen erkjenner straffskyld eller kommentert saken for øvrig.

– Tidligere forhold

– Flere av de fornærmede er personer som tiltalte tidligere har hatt et forhold til, sier politiadvokat Ingelin Hauge, som skal føre straffesaken for aktoratet.

Mannen er blitt ilagt besøksforbud flere ganger.

Ifølge tiltalen har han ved fem anledninger sendt SMS og e-post til fire uliker kvinner, til tross for at han var ilagt forbud mot å kontakte dem. Fire av de fem tilfellene skjedde ifølge tiltalen på under ett døgn, sent i november i fjor.

Ved den siste av tilfellene, i september, skal han ha sendt en e-post til en av kvinnene der han truet med å ta livet av familien hennes.

Tiltalen: Truet med å drepe 12-åring

I august i fjor skal mannen ha sendt en rekke tekstmeldinger til en annen Oslo-mann og til dennes mindreårige sønn, der han truet med at utenlandsk mafia var på vei og at faren ville ende opp på sykehus.

Ved en anledning i oktober skal idrettsmannen ha sendt flere tekstmeldinger til en annen mann med beskjed om at hans 12 år gamle datter ville bli tatt og drept. Truslene ble også sendt til 12-åringens tante.

Noen av truslene skal ha blitt fremsatt for å inndrive gjeld. Deriblant det ene tilfellet i november i fjor, der mannen ifølge tiltalen truet en kvinne med at han ville sende nakenbilder av henne til vennene og kollegene hennes hvis hun ikke betalte ham 75.000 kroner.