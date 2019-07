Over hele landet har helgen vært preget av skinnende sol høye temperaturer. Men sommergleden er over for denne gang: i løpet av ett døgn skal temperaturen synke med 15 grader.

Tirsdag meldes det om 15–16 grader i Oslo. Sammenlignet med 30 grader mandag kveld vil nok temperaturforskjellen merkes for de fleste ferierende i hovedstaden.

– Det kommer kjøligere luftmasse som gjør at vi kan få et betydelig temperaturfall i hele landet. Med unntak av Møre og Romsdal og deler av Sogn og Fjordane. De vil få temperaturfallet onsdag i stedet.

Uvær traff Oslo: – Litt typisk

15 graders temperatur et slikt temperaturfall unormalt, mener vakthavende meteorolog Martin Granerød.

– Det er nesten litt typisk når man har den varmen vi har nå. Da kan det komme inn byger med regn, og det kan føre til at temperaturen faller brått. Det er ingenting sensasjonelt ved det.

Men det kan nok oppleves som dramatisk likevel. Kort tid etter klokken 20.30 søndag kveld rullet et voldsomt uvær inn over Oslo-området.

Slik så det ut da lynet slo ned i Oslo søndag kveld:

Regn, torden og lyn utslettet altså alle tegn til sommeridyll i hovedstaden søndag kveld.

Det var flere som lot seg underholde av det voldsomme værskiftet. På Grefsen slo lynet ned på vakkert vis - og fotografen fanget det hele i saktefilm:

Som følge av uværet er det mange som tar kontakt med politiet for å melde ifra om trær som har falt tvers over veien. Dette er blant annet tilfellet ved påkjøringen fra riksvei 159 til E16 inngående, samt Østre Aker vei utgående ved Veitvet.

Politiet i Oslo melder at veien raskt ble ryddet.

Fontenen i Spikersuppa: Ikke bare for barn!

Da Aftenposten var ute for å se hvordan de i Oslo forholdt seg til varmen i helgen, var det mange som hadde søkt til ulike vannkilder i byen.

Christian Breidlid

Et jentegjeng i utdrikningslag så seg nødt til å ta en pause i det varme været. De vasset rundt i fontenen i Spikersuppa før de skulle videre på flere gøyale aktiviteter.

– Vi så alle barna som badet, så da tenkte vi at vi også kunne gjøre det, smiler den kommende bruden Benedicte Farstad.

Maren Aalborg, en av venninnene i utdrikningslaget, forteller at varmen har vært litt utfordrende, men at de heldigvis har hatt aktiviteter innendørs tidligere på dagen.

Christian Breidlid

Farstad vet ikke planen for resten av dagen, men hun håper på mer bading utover kvelden.

Et av de mange barna som leker seg i fontenen er Mohammed Baker. 11-åringen synes det er for varmt, men forteller at han heldigvis liker å bade. Bading byttes ut med is-spising, en gang iblant.

Christian Breidlid

Jojo-temperaturer i vente

Selv om det blir kaldere tirsdag, trenger vi ikke vinke farvel til sommeren helt enda. Ifølge meteorologen kan finværet komme tilbake allerede torsdag.

– Det ser ut til at varmen da kommer tilbake, og at det blir rundt 25 grader, sier Granerød.

Inn mot helgen er værmeldingene derimot mer usikre.

– Det blir mer skyer og regn lørdag, men det er fortsatt lenge til og det kan endre seg. Kanskje det blir sol, kanskje det blir regn.

Hvordan været blir resten av sommeren, tør ikke meteorologen si noe om. Men det er lov å håpe på en forlenget godværssommer i august. I mellomtiden gjelder det å komme seg ut i finværet mandag!