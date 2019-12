Barnebibliotek på Tøyen på liste over verdens kuleste steder

– Dette er så spennende! Vi er veldig glade for at Deichman Biblo Tøyen er med på TIME for Kids’ liste over Verdens kuleste steder i 2019. Jeg vil gjerne takke TIME for Kids, mine dyktige kolleger og sist men ikke mist alle de fantastiske barna og ungdommene som gjør Deichman Biblo Tøyen til et sted som bobler over av kreativitet, læring og moro, sier seksjonsleder Silje Bjerke på Deichman Biblo Tøyen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er bare barn mellom 10 og 15 år som har adgang til biblioteket, som ble lagt i samarbeid med interiørarkitektene Aat Vos og Artisan Techs Damian Williams. Biblioteket åpnet i 2016.