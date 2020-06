Pangstart for nye Deichman

Publikum strømmer til Deichman i Bjørvika. Åpningshelgen samlet 22.000 besøkende.

Kulturminister Abid Raja (V) var med på åpningen av biblioteket torsdag kveld. Dagen etter strømmet Oslos befolkning til. Terje Pedersen, NTB scanpix

Arve Henriksen Journalist

22. juni 2020 10:25 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld erklærte kronprins Haakon det nye hovedbiblioteket til Deichman i Bjørvika for offisielt åpnet. Morgenen etter var det publikums tur til å beskue bygget. Og de kom i hopetall.

Nær 22.000 personer tok turen i løpet av åpningshelgen. Mer enn 5000 bøker ble lånt ut.

– Det har vært flott å gå rundt i biblioteket og se det fylles opp med folk. Oslo-borgerne har virkelig inntatt bygget som jo er deres, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for hovedbiblioteket, Deichman Bjørvika.

På sosiale medier har det samtidig haglet med rosende omtaler av det nye biblioteket. Det har også de ansatte merket.

Mange var samlet til åpningen torsdag kveld. Terje Pedersen, NTB scanpix

– En av de ansatte sa at det var som å gå inn i en dusj av ros. Folk kom bort til dem som var på jobb og var overstrømmende positive. Samtidig er det et helt nytt bygg, både for de ansatte og publikum. Derfor har det vært mange spørsmål, sier Jørn Johansen, kommunikasjonssjef i Deichman.

Mål om to millioner

Nye Deichman har et mål om to millioner besøkende i året, mot 340.000 i de gamle lokalene på Hammersborg i 2019. Det innebærer et daglig besøk på mellom 5000 og 8000 besøkende. Åpningshelgen vitner om at det målet kan bli nådd.

– Det målet er vel å merke uten koronarestriksjoner. Slik situasjonen er nå, har vi maks lov til å ha 1000 mennesker innenfor samtidig, mot normalt 3000. I helgen har dette ligget på mellom 500 og 700 personer, sier Johansen.

Kronprins Haakon (midten), byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen under åpningen torsdag. Terje Pedersen, NTB scanpix

Nye Deichman er et godt stykke unna det mange vil forbinde med et tradisjonelt bibliotek. Huset er like mye en samlingsplass. I åpningshelgen har spesielt barneavdelingen og det store åpne fellesarealet som kalles Kringsjå, vært ekstra mye besøkt. Svært mange barnefamilier var innom lørdag og søndag.

– Biblioteket ble brukt til så mangt denne helgen: En dame malte akvareller fra utsikten i femte etasje, noen kom med fotostativ for å ta sine egne bilder, og noen trivdes så godt at de ikke ville gå da biblioteket stengte søndag kveld, forteller Merete Lie.